Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Збройні напади, погрози та скандали через готівку — що не так з київськими маршрутками arrow

Збройні напади, погрози та скандали через готівку — що не так з київськими маршрутками

11 лютого 2024 р. 13:59

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:37 Казахський доброволець розкрив подробиці загибелі "Моджахеда"

Text

13:59Збройні напади, погрози та скандали через готівку — що не так з київськими маршрутками

Text

12:46 Не було води та їжі — іноземний доброволець розповів про смертельні штурми ЗСУ

10 лютого 2024
Text
Новина з відео

19:13 Гроші на ЗСУ — у Києві пройшов мітинг із закликом фінансувати потреби військових

Text
Новина з відео

12:08 Зірки шоубізу відвідали допрем'єрний показ фільму "Довга Доба" — які їх враження

Text
Новина з відео

10:38 У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

9 лютого 2024
Text

19:59 Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Text

14:37 Казахський доброволець розкрив подробиці загибелі "Моджахеда"

Text

13:59 Збройні напади, погрози та скандали через готівку — що не так з київськими маршрутками

Text

12:46 Не було води та їжі — іноземний доброволець розповів про смертельні штурми ЗСУ

10 лютого 2024
Text
Новина з відео

19:13 Гроші на ЗСУ — у Києві пройшов мітинг із закликом фінансувати потреби військових

Text
Новина з відео

12:08 Зірки шоубізу відвідали допрем'єрний показ фільму "Довга Доба" — які їх враження

Text
Новина з відео

10:38 У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

9 лютого 2024
Text

19:59 Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39

Напади зі зброєю, погрози, битва за готівку та водії напідпитку. Це все про київські маршрутки. Робиться це заради того, аби тримати контроль над величезним ринком готівки, який державне керівництво досі не взяло під свій контроль.

Журналісти проєкту "Наша Справа" Новини.LIVE розповіли, що не так зі столичними маршрутками та до яких дій вдаються перевізники, аби не ділитися прибутками.

Що не так з оплатою за проїзд в київських маршрутках

Відомо, що у Києві в травні 2023 року стався скандал в одній із маршруток через оплату за проїзд готівкою. За словами свідків, водій зачинив двері автобусу та не випускав пасажирів, адже, начебто дехто з пасажирів не заплатив за проїзд. Внаслідок цього через таку подію водій маршрутки отримав догану. 

За словами співзасновника ГО "Пасажири Києва" Олександра Гречко, багато українських міст вже ввели безготівкову оплату в приватних маршрутках, проте Київ відтягнув цю процедуру до кінця війни.

"Тобто, коли зараз деякі міста продовжують зміни, то в місті Києві це все, навпаки,  максимально загальмовують і не хочуть робити. До прикладу, дуже цікавим є факт, що є перевізники, які працюють в Києві та інших містах, та чомусь в інших містах ніхто не заважає встановити їм валідатори і працювати. А в Києві вони виключно працюють за готівку", — пояснив Гречко.

Також у Києві ще в жовтні 2022 року дозволили оплачувати за проїзд банківською карткою у всіх видах та маршрутах комунального громадського транспорту, проте такі нововведення не подіяли в маршрутках. Наразі вони й досі працюють за готівкову оплату.

"Ми нарахували, що в Києві обсяг цього ринку кеша готівки у приватних перевізників сягає кількох мільярдів гривень на рік. Це обіг по місту Києву. Потім, коли зросли тарифи в два рази, можна сказати, що обсяг готівки також зріс в два рази, щось типу 6 або 7 мільярдів гривень", — наголосив експерт у галузі міського транспорту Дмитро Беспалов.

Скандальні сутички між приватними перевізниками

Крім того, з маршрутним таксі пов'язані збройні напади та погрози. Такі інциденти виникають через суперечки між перевізниками щодо розподілу ринку готівки.

"Усі проблеми громадського транспорту повʼязані в полі грошей. Якщо ми згадаємо про стрілянину в Броварах, коли перевізники стрілялися між собою, то це явна історія. Але там є дуже багато неявних історій: підпалені транспортні засоби, є фізичні ушкодження для людей. А чому так? Тому що це дуже великий ринок з великим обсягом готівки", — сказав Беспалов.

Ще в жовтні у 2021 році до автобусу компанії-перевізника "Транссіті" увірвалося близько 20 молодих чоловіків. Вони почали стріляти прямо в транспорті, внаслідок чого були постраждалі серед працівників. 

В такому злочині було запідозрено співробітників конкурентної компанії "Авен-Єзер". Перед цим у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розірвали договір з цією компанією через порушення, які виявила аудиторська служба. 

"Авен-Єзер" став п’ятим і останнім представником мафіозного маршруточного синдикату, чиї юридичні диверсії місто "розбило" у суді", — зазначили на сайті КМДА.

Проте, за словами перевізників, з них вимагали мзду, але вони відмовилися через що їх було і покарано. 

Що про це кажуть в КМДА

Але не з усіма компаніями розривають договір за принципом недобросовісної роботи. За словами депутатки Київради Ксенії Семенової, є деяка упередженість щодо співпраці з приватними перевізниками.

"Нещодавно я почала отримувати від жителів Солом’янського району повідомлення про те, що один із популярних маршрутів 442, що там із приватним перевізником розривають договір через те, що він не забезпечив умов для людей з інвалідністю. Справа в тому, що більшість перевізників на більшості маршрутів Києва не забезпечують умов для людей з інвалідністю. При цьому договори за цією ж ознакою з іншими перевізниками не розривають. Тобто певна упередженість все таки є", — пояснила Семенова.

Також журналісти проєкту "Наша Справа" дізналися, хто наразі працює на транспортному ринку Києва. За інформацією КМДА, договір було укладено з 12 компаніями.

Водночас не завжди можна зрозуміти, за яким принципом обирають маршрути для конкурсу, оскільки є випадки, коли перевізники дублюють комунальний транспорт. 

"Перш за все, це дуже багато разів можна було побачити на вулицях міста, коли маршрутка приватна їде попереду комунального автобуса чи тролейбуса, забирає пасажирів, і на автобус чи тролейбус залишаються лише пільговики. Тобто це називається паразитування", — розповів співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

Хто повинен вирішувати проблеми з громадським транспортом у Києві

На таку ситуацію з приватними перевізниками може вплинути очільник Департаменту транспорту КМДА Руслан Кандибор, проте незважаючи на багато звернень, немає жодної реакції від нього на ці проблеми. 

"Якщо очільник департаменту не реагує на проблеми, не реагує на звернення, то міняйте його. Скільки можна ігнорувати запити громадськості? Міський голова це ігнорує, йому керівник подобається. Він пообіцяв підсилити комунікацію. Неначе проблема в комунікації", — обурилась депутатка КМДА Ксенія Семенова.

Через таку бездіяльність кияни неодноразово створювали петиції з вимогою звільнити з посади Руслана Кандибора, проте такі звернення були безрезультатними.

Тому якість автопарку не стає кращою, пасажири і далі продовжують їздити в незручному транспорті, який іноді розвалюється під час поїздки. Водночас люди, які відповідають за громадський транспорт у Києві, продовжують закривати очі на численні проблеми. 

Нагадаємо, раніше депутатка Київради заявила, що рішення про зупинку маршруток під час повітряної тривоги в Києві є "неадекватним". Таке рішення пояснюють безпекою киян, проте це робиться для того, аби зняти відповідальність з певного комунального підприємства. 

Також депутат Київради Андрій Вітренко розповів, хто саме винен в аварії київського метро. В КМДА назвали прізвища тих, хто повинен нести відповідальність. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:37 Під Києвом військові викрили чоловіка, який збирав дані про важливі держоб'єкти

Text

14:37 Казахський доброволець розкрив подробиці загибелі "Моджахеда"

14:33 Монетизація у Тік Ток в Україні — як заробити та вивести гроші на платформі

Новина з відео

14:30 Тяжко на чужині – житель Одещини нелегально повертався в Україну

14:18 Федоров показав морський човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:16 Ворскла переглядає колишнього футболіста збірної Франції

14:07 ООН звільнила чиновників, які можуть бути причетні до ударів ХАМАСу по Ізраїлю

14:00 В Одесі шукають донорів з першою групою крові

Text

13:59 Збройні напади, погрози та скандали через готівку — що не так з київськими маршрутками

13:59 Загроза вибуху на Одеському залізничному вокзалі — поліція

14:37 Під Києвом військові викрили чоловіка, який збирав дані про важливі держоб'єкти

14:33 Монетизація у Тік Ток в Україні — як заробити та вивести гроші на платформі

Новина з відео

14:30 Тяжко на чужині – житель Одещини нелегально повертався в Україну

14:18 Федоров показав морський човен Magura, який потопив російський ракетний корабель "Івановєц"

14:16 Ворскла переглядає колишнього футболіста збірної Франції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:07 ООН звільнила чиновників, які можуть бути причетні до ударів ХАМАСу по Ізраїлю

14:00 В Одесі шукають донорів з першою групою крові

13:59 Загроза вибуху на Одеському залізничному вокзалі — поліція

13:48 Український волонтер подарував главі МЗС Угорщини уламок російського танка

Новина з відео

13:40 На Волині прикордонники приземлили дрон із великою партією наркотиків на мільйони

Новина з фото

05:14 Ціни на продукти у 2024 році — на скільки в Україні здорожчали м'ясо та ковбаса у лютому

10 лютого 2024
Новина з відео

19:20 Мінування Чорного моря продовжується — чи є реакція з боку ЄС

17:30 Питання рівності — законопроєкт щодо мобілізації пропонує знімати бронь з силовиків

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг алюмінію у лютому

06:30 Тепер і "Тополь-М" — чому в Росії почастішали вибухи на стратегічних підприємствах

Новина з фото

05:53 Ціни в Україні у 2024 році — на скільки в магазинах здорожчали фрукти

9 лютого 2024
Новина з відео

19:30 Подальша доля Чорноморського коридора — політолог Володимир Воля

Ексклюзив

18:47 Сирський не має права на помилку, як і президент, — Костенко про заміну Залужного

Новина з фото

04:50 Ціни на оренду в Україні — як у Чернівцях змінились ціни на житло у лютому

8 лютого 2024

19:21 Дебальцеве, Київ, Харківщина — головні успіхи нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського

Text

14:37 Казахський доброволець розкрив подробиці загибелі "Моджахеда"

Text

13:59 Збройні напади, погрози та скандали через готівку — що не так з київськими маршрутками

Text

12:46 Не було води та їжі — іноземний доброволець розповів про смертельні штурми ЗСУ

10 лютого 2024
Text
Новина з відео

19:13 Гроші на ЗСУ — у Києві пройшов мітинг із закликом фінансувати потреби військових

Text
Новина з відео

12:08 Зірки шоубізу відвідали допрем'єрний показ фільму "Довга Доба" — які їх враження

Text
Новина з відео

10:38 У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

9 лютого 2024
Text

19:59 Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ