Зупинка громадського транспорту під час тривоги — що кажуть у Київраді

Депутатка Київради Євгенія Кулеба вважає рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві неадекватним. Хоч офіційно і пояснюють це безпекою містян, однак, насправді таким чином просто намагаються зняти відповідальність з певного комунального підприємства.

Про це політкиня та громадська діячка розповіла в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи варто зупиняти громадський транспорт під час повітряної тривоги

"Рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги є неадекватне. Це рішення не про безпеку людей. Це рішення, щоб зняти відповідальність із відповідних комунальних підприємств", — сказала депутатка.

Крім того, вона припускає, що таке рішення може грати на руку приватного транспорту.

"Це така допомога приватному бізнесу, ми знаємо як ці маршрутки часто працюють, це величезна кількість готівки, яка не обліковується, ніхто не знає, скільки ці маршрутки заробляють", — додала Кулеба.

Нагадаємо, днями в Одесі розгорівся скандал із затримання ТЦК у громадському транспорті міста. Військові вступили у конфлікт з пасажиром призовного віку через те, що він не захотів виходити з маршрутки.

Додамо, в Сумській області заборонили рух транспортних засобів на певних ділянках доріг регіону. Йдеться про ті, що рощзташовані в межах 5-кілометрової прикордонної зони.