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Зупинка громадського транспорту під час тривоги — що кажуть у Київраді

Зупинка громадського транспорту під час тривоги — що кажуть у Київраді

08 лютого 2024 р. 17:10

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15:40 В Україні створять Сили безпілотних систем — що про це думають військові

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15:00 Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

Text

14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

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12:45 Поляки готують нову блокаду на кордоні з Україною — Демченко розповів деталі

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11:45 Напруга по всьому фронті — Барабаш про ситуацію в Авдіївці та чи мають росіяни просування

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11:00 Військовий розповів, чого критично не вистачає на фронті та як змінились пріоритети бою

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Депутатка Київради Євгенія Кулеба вважає рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві неадекватним. Хоч офіційно і пояснюють це безпекою містян, однак, насправді таким чином просто намагаються зняти відповідальність з певного комунального підприємства. 

Про це політкиня та громадська діячка розповіла в ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Чи варто зупиняти громадський транспорт під час повітряної тривоги

"Рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги є неадекватне. Це рішення не про безпеку людей. Це рішення, щоб зняти відповідальність із відповідних комунальних підприємств", — сказала депутатка. 

Крім того, вона припускає, що таке рішення може грати на руку приватного транспорту. 

"Це така допомога приватному бізнесу, ми знаємо як ці маршрутки часто працюють, це величезна кількість готівки, яка не обліковується, ніхто не знає, скільки ці маршрутки заробляють", — додала Кулеба. 

Нагадаємо, днями в Одесі розгорівся скандал із затримання ТЦК у громадському транспорті міста. Військові вступили у конфлікт з пасажиром призовного віку через те, що він не захотів виходити з маршрутки.

Додамо, в Сумській області заборонили рух транспортних засобів на певних ділянках доріг регіону. Йдеться про ті, що рощзташовані в межах 5-кілометрової прикордонної зони.

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17:02 Усик через Ф'юрі може втратити один із чемпіонських поясів

16:51 Новий пакет санкцій ЄС проти РФ стосуватиметься 55 компаній та понад 60 осіб, — ЗМІ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:45 В ООН закликали Росію повернути Україні викрадених дітей

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:51 Юрист пояснив, чому створення електронного кабінету для військовозобов'язаних — сумнівна ідея

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