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Остановка общественного транспорта во время тревоги — что говорят в Киевсовете

Остановка общественного транспорта во время тревоги — что говорят в Киевсовете

8 февраля 2024 г. 17:10

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17:10 Остановка общественного транспорта во время тревоги — что говорят в Киевсовете

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16:25 В законе о хранении репродуктивных клеток военных не урегулированы наследственные споры — адвокат

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15:40 В Украине создадут Силы беспилотных систем — что об этом думают военные

Text

15:00 Война технологий — как FPV-дроны помогают на поле боя и какова их эффективность

Text

14:08 Сколько гражданских проживает в Авдеевке и есть ли среди них дети — Барабаш ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:51 Юрист объяснил, почему создание электронного кабинета для военнообязанных – сомнительная идея

Text

12:45 Поляки готовят новую блокаду на границе с Украиной — Демченко рассказал детали

Text

11:45 Напряжение по всему фронту — Барабаш о ситуации в Авдеевке и есть ли у россиян продвижение

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Депутат Киевсовета Евгения Кулеба считает решение об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве неадекватным. Хотя официально и объясняют это безопасностью горожан, однако, на самом деле, таким образом просто пытаются снять ответственность с определенного коммунального предприятия.

Об этом политк и общественный деятель рассказала в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Стоит ли останавливать общественный транспорт во время воздушной тревоги

"Решение об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги неадекватное. Это решение не о безопасности людей. Это решение, чтобы снять ответственность с соответствующих коммунальных предприятий", — сказала депутат.

Кроме того, она предполагает, что это решение может играть на руку частного транспорта.

"Это такая помощь частному бизнесу, мы знаем, как эти маршрутки часто работают, это огромное количество наличных, которое не учитывается, никто не знает, сколько эти маршрутки зарабатывают", — добавила Кулеба.

Напомним, на днях в Одессе разразился скандал по задержанию ТЦК в общественном транспорте города. Военные вступили в конфликт с пассажиром призывного возраста из-за того, что он не захотел выходить из маршрутки.

Добавим, в Сумской области запретили движение транспортных средств на определенных участках дорог региона. Речь идет о том, что расположены в пределах 5-километровой пограничной зоны.

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17:17 В Кривом Роге слышны взрывы — россияне запустили ракету Х-59

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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