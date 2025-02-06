Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

В Киеве не нужно увеличивать количество паркомест. Это было доказано полсотни лет назад.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил начальник инспекции по парковке Сергей Дубенко.

Нужны ли в Киеве новые паркоместа

"Надо ли увеличивать количество парковочных мест с увеличением количества активов? Категорически нет. И это придумано не нами, а более умными людьми и 50 лет назад", — сказал Дубенко.

Он отметил, что эксперты отмечают, что решение транспортных проблем города не заключается в расширении парковочного пространства. И этот тезис за все это время был доказан.

"Мы должны заботиться о культуре, порядке и о развитии общественного транспорта, велополос, микромобильного транспорта, создание пешеходных зон. Именно это даст возможность городу развиваться и улучшить состояние воздуха. У нас действительно проблемы с воздухом, вы об этом знаете, и это неразрывно связано", — добавил начальник инспекции по парковке.

Напомним, в этом же эфире эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявил, что в Киеве 70% авто паркуются с нарушениями. В частности, проблема как раз заключается в дефиците парковочных мест, поскольку автомобилей 1 млн, а паркомест несколько сотен.

Кроме того, по словам депутата Киевсовета Андрея Витренко, в Киеве 700 ночных парковочных мест оформлены вне закона. Однако депутаты не дают их аннулировать.