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Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

6 февраля 2025 г. 7:05

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07:05 Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

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05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
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23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

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07:05 Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

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05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
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23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

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21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

Text

19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

Text

19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

Text

17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

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12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

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11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

В Киеве не нужно увеличивать количество паркомест. Это было доказано полсотни лет назад.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил начальник инспекции по парковке Сергей Дубенко.

Нужны ли в Киеве новые паркоместа

"Надо ли увеличивать количество парковочных мест с увеличением количества активов? Категорически нет. И это придумано не нами, а более умными людьми и 50 лет назад", — сказал Дубенко.

Он отметил, что эксперты отмечают, что решение транспортных проблем города не заключается в расширении парковочного пространства. И этот тезис за все это время был доказан.

"Мы должны заботиться о культуре, порядке и о развитии общественного транспорта, велополос, микромобильного транспорта, создание пешеходных зон. Именно это даст возможность городу развиваться и улучшить состояние воздуха. У нас действительно проблемы с воздухом, вы об этом знаете, и это неразрывно связано", — добавил начальник инспекции по парковке.

Напомним, в этом же эфире эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявил, что в Киеве 70% авто паркуются с нарушениями. В частности, проблема как раз заключается в дефиците парковочных мест, поскольку автомобилей 1 млн, а паркомест несколько сотен.

Кроме того, по словам депутата Киевсовета Андрея Витренко, в Киеве 700 ночных парковочных мест оформлены вне закона. Однако депутаты не дают их аннулировать.

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07:22 Дополнительный заработок на монетах — сколько принесет 1 гривна

07:19 В Запорожье прогремел взрыв

07:16 Выплаты раненым воинам — сколько месяцев они длятся

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 Перевыпуск карт в ПриватБанке — какие ожидают трудности

06:40 Цены на чермет в феврале — новые тарифы на лом в Украине

06:35 Недвижимость по наследству — можно ли получить паркоместо в 2025

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07:05 Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

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05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
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23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

Text

21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

Text

19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

Text

19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

Text

17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

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11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ