Збільшувати кількість паркомісць у Києві не треба, — Дубенко

У Києві не потрібно збільшувати кількість паркомісць. Це було доведено півсотні років тому.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив начальник інспекції з паркування Сергій Дубенко.

Чи потрібні у Києві нові паркомісця

"Чи треба збільшувати кількість паркувальних місць зі збільшенням кількості активів? Категорично ні. І це придумано не нами, а більш розумними людьми і 50 років тому", — сказав Дубенко.

Він зазначив, що експерти наголошують на тому, що вирішення транспортних проблем міста не полягає в розширенні паркувального простору. І цей тезис за весь цей час було доведено.

"Ми маємо дбати про культуру, порядок і про розвиток громадського транспорту, велосмуг, мікромобільного транспорту, створення пішохідних зон. Саме це дасть можливість місту розвиватися та покращити стан повітря. У нас дійсно проблеми ж повітрям, ви про це знаєте, і це нерозривно зв'язано", — додав начальник інспекції з паркування.

Нагадаємо, в цьому ж ефірі експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що у Києві 70% авто паркуються з порушеннями. Зокрема, проблема як раз полягає у дефіциті паркувальних місць, оскільки автомобілів 1 млн, а паркомісць кілька сотень.

Крім того, за словами депутата Київради Андрія Вітренка, у Києві 700 нічних паркувальних місць оформлені поза законом. Однак депутати не дають їх анулювати.