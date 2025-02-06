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Збільшувати кількість паркомісць у Києві не треба, — Дубенко

Збільшувати кількість паркомісць у Києві не треба, — Дубенко

06 лютого 2025 р. 07:05

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07:05 Збільшувати кількість паркомісць у Києві не треба, — Дубенко

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05:31 У Києві 700 незаконних паркувальних майданчиків, — Вітренко

5 лютого 2025
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23:58 У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

Text

21:31 Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

Text

19:00 Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

Text

19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

Text

17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

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У Києві не потрібно збільшувати кількість паркомісць. Це було доведено півсотні років тому.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив начальник інспекції з паркування Сергій Дубенко.

Чи потрібні у Києві нові паркомісця

"Чи треба збільшувати кількість паркувальних місць зі збільшенням кількості активів? Категорично ні. І це придумано не нами, а більш розумними людьми і 50 років тому", — сказав Дубенко.

Він зазначив, що експерти наголошують на тому, що вирішення транспортних проблем міста не полягає в розширенні паркувального простору. І цей тезис за весь цей час було доведено.

"Ми маємо дбати про культуру, порядок і про розвиток громадського транспорту, велосмуг, мікромобільного транспорту, створення пішохідних зон. Саме це дасть можливість місту розвиватися та покращити стан повітря. У нас дійсно проблеми ж повітрям, ви про це знаєте, і це нерозривно зв'язано", — додав начальник інспекції з паркування.

Нагадаємо, в цьому ж ефірі експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що у Києві 70% авто паркуються з порушеннями. Зокрема, проблема як раз полягає у дефіциті паркувальних місць, оскільки автомобілів 1 млн, а паркомісць кілька сотень.

Крім того, за словами депутата Київради Андрія Вітренка, у Києві 700 нічних паркувальних місць оформлені поза законом. Однак депутати не дають їх анулювати.

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07:22 Додатковий заробіток на монетах — скільки принесе 1 гривня

07:19 У Запоріжжі пролунав вибух

07:16 Виплати пораненим воїнам — скільки місяців вони тривають

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 Перевипуск карток у ПриватБанку — які чекають труднощі

06:40 Ціни на чормет у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

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5 лютого 2025
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23:58 У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

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21:31 Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

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17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

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