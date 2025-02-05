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У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

05 лютого 2025 р. 23:58

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23:58 У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

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21:31 Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

Text

19:00 Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

Text

19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

Text

17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

Text

11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

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10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

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У Києві 70% автомобілів паркуються з порушеннями. Водночас потенціал для нарощування додаткових паркомісць у столиці є.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов.

Проблема з паркомісцями у Києві

Безпалов розповів, що у столиці їздить більше 1 млн автомобілів. Однак кількість паркувальних місць становить лише кілька сотень, через що водії паркуються з порушеннями.

"Є проблема з кількістю паркомісць. Знаєте, ми транспортні планувальники, вважаємо, що в Києві більше 1 млн активних автомобілів їздить. Паркувальних місць, я бачив різні дослідження, але жодне з них не казало про те, що в Києві облаштовано більше кількох сотень тисяч паркомісць. Тобто, десь більше 70% автомобілів, що їдуть, припаркуються з порушеннями. Тобто на якомусь такому місці, що або порушує правила, або заважає іншим. Це величезна проблема і з цим дійсно треба щось робити", — сказав він.

Проте експерт зазначив, що потенціал для нарощування додаткових паркомісць є. Зокрема, паркомісця мають бути платними, а отримані кошти - спрямовані на розвиток громадського транспорту.

"Але точно не треба очікувати, що це можна вирішити в одну секунду", — резюмував Безпалов.

Нагадаємо, у середу 5 лютого стало відомо, що в Україні вперше обмежили чоловіка правом керувати авто через порушення правил військового обліку. Мова йде про жителя Рівненської області.

Також ми повідомляли, що за рік ціни на вживані авто в ЄС впали на 4,8%. В Україні середні цінb на автомобілі з пробігом теж продовжили падіння і зупинилися у січні 2025 року на позначці 6 тисяч доларів.

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23:52 У Львові судили військового, який підпалив мікроавтобус — рішення

23:40 Довбик забив за Рому в Кубку Італії — відео голу

Термінова новина

23:24 У Харкові пролунав вибух — ворог завдав удар дроном

23:22 Стала відома причина зриву переходу Назаренка в Трабзонспор

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:02 У Брюсселі в метро двоє чоловіків влаштували стрілянину — відео

22:48 Зеленський спрогнозував втягування Білорусі у війну в Україні

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21:31 Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

Text

19:00 Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

Text

19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

Text

17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

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12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

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11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

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10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

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08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE