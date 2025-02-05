У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

У Києві 70% автомобілів паркуються з порушеннями. Водночас потенціал для нарощування додаткових паркомісць у столиці є.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов.

Проблема з паркомісцями у Києві

Безпалов розповів, що у столиці їздить більше 1 млн автомобілів. Однак кількість паркувальних місць становить лише кілька сотень, через що водії паркуються з порушеннями.

"Є проблема з кількістю паркомісць. Знаєте, ми транспортні планувальники, вважаємо, що в Києві більше 1 млн активних автомобілів їздить. Паркувальних місць, я бачив різні дослідження, але жодне з них не казало про те, що в Києві облаштовано більше кількох сотень тисяч паркомісць. Тобто, десь більше 70% автомобілів, що їдуть, припаркуються з порушеннями. Тобто на якомусь такому місці, що або порушує правила, або заважає іншим. Це величезна проблема і з цим дійсно треба щось робити", — сказав він.

Проте експерт зазначив, що потенціал для нарощування додаткових паркомісць є. Зокрема, паркомісця мають бути платними, а отримані кошти - спрямовані на розвиток громадського транспорту.

"Але точно не треба очікувати, що це можна вирішити в одну секунду", — резюмував Безпалов.

Нагадаємо, у середу 5 лютого стало відомо, що в Україні вперше обмежили чоловіка правом керувати авто через порушення правил військового обліку. Мова йде про жителя Рівненської області.

Також ми повідомляли, що за рік ціни на вживані авто в ЄС впали на 4,8%. В Україні середні цінb на автомобілі з пробігом теж продовжили падіння і зупинилися у січні 2025 року на позначці 6 тисяч доларів.