В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

В Киеве 70% автомобилей паркуются с нарушениями. В то же время потенциал для наращивания дополнительных паркомест в столице есть.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Проблема с паркоместами в Киеве

Беспалов рассказал, что в столице ездит более 1 млн автомобилей. Однако количество парковочных мест составляет лишь несколько сотен, из-за чего водители паркуются с нарушениями.

"Есть проблема с количеством паркомест. Знаете, мы транспортные планировщики, считаем, что в Киеве более 1 млн активных автомобилей ездит. Парковочных мест, я видел разные исследования, но ни одно из них не говорило о том, что в Киеве обустроено более нескольких сотен тысяч паркомест. То есть, где-то более 70% автомобилей, которые едут, припаркуются с нарушениями. То есть на каком-то таком месте, которое либо нарушает правила, либо мешает другим. Это огромная проблема и с этим действительно надо что-то делать", — сказал он.

Однако эксперт отметил, что потенциал для наращивания дополнительных паркомест есть. В частности, паркоместа должны быть платными, а полученные средства — направлены на развитие общественного транспорта.

"Но точно не надо ожидать, что это можно решить в одну секунду", — резюмировал Беспалов.

Напомним, в среду 5 февраля стало известно, что в Украине впервые ограничили мужчину правом управлять авто из-за нарушения правил воинского учета. Речь идет о жителе Ровенской области.

Также мы сообщали, что за год цены на подержанные авто в ЕС упали на 4,8%. В Украине средние цены на автомобили с пробегом тоже продолжили падение и остановились в январе 2025 года на отметке 6 тысяч долларов.