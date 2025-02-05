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В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

5 февраля 2025 г. 23:58

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23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

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21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

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13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

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В Киеве 70% автомобилей паркуются с нарушениями. В то же время потенциал для наращивания дополнительных паркомест в столице есть.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Проблема с паркоместами в Киеве

Беспалов рассказал, что в столице ездит более 1 млн автомобилей. Однако количество парковочных мест составляет лишь несколько сотен, из-за чего водители паркуются с нарушениями.

"Есть проблема с количеством паркомест. Знаете, мы транспортные планировщики, считаем, что в Киеве более 1 млн активных автомобилей ездит. Парковочных мест, я видел разные исследования, но ни одно из них не говорило о том, что в Киеве обустроено более нескольких сотен тысяч паркомест. То есть, где-то более 70% автомобилей, которые едут, припаркуются с нарушениями. То есть на каком-то таком месте, которое либо нарушает правила, либо мешает другим. Это огромная проблема и с этим действительно надо что-то делать", — сказал он.

Однако эксперт отметил, что потенциал для наращивания дополнительных паркомест есть. В частности, паркоместа должны быть платными, а полученные средства — направлены на развитие общественного транспорта.

"Но точно не надо ожидать, что это можно решить в одну секунду", — резюмировал Беспалов.

Напомним, в среду 5 февраля стало известно, что в Украине впервые ограничили мужчину правом управлять авто из-за нарушения правил воинского учета. Речь идет о жителе Ровенской области.

Также мы сообщали, что за год цены на подержанные авто в ЕС упали на 4,8%. В Украине средние цены на автомобили с пробегом тоже продолжили падение и остановились в январе 2025 года на отметке 6 тысяч долларов.

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23:40 Довбик забил за Рому в Кубке Италии — видео гола

23:24 В Харькове прогремел взрыв — враг нанес удар дроном

23:22 Стала известна причина срыва перехода Назаренко в Трабзонспор

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:02 В Брюсселе в метро двое мужчин устроили перестрелку — видео

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17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

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12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

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11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

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