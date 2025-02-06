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У Києві 700 незаконних паркувальних майданчиків, — Вітренко

У Києві 700 незаконних паркувальних майданчиків, — Вітренко

06 лютого 2025 р. 05:31

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05:31 У Києві 700 незаконних паркувальних майданчиків, — Вітренко

5 лютого 2025
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23:58 У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

Text

21:31 Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

Text

19:00 Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

Text

19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

Text

17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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Text

13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

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12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

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11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

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У Києві 700 нічних паркувальних майданчик оформлені поза законом. Однак депутати не дають їх анулювати.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

Незаконні парковки у Києві

Вітренко розповів, що у низці паркувальних майданчиків, згідно з документами, мали б стояти 30 автомобілів. Однак часто там припарковані понад 130 машин.

"Депутати провладні не голосують за ануляцію цього додатку №5, де позначено адреси", — пояснив депутат.

Він також додав, що є випадки оформлення і продажу майданчиків, навіть через систему Prozoro.

"Непоодинокі випадки оформлення й продажу навіть через систему Prozoro паркувального нічного майданчика, а там насправді кооператив вже 40 років стоїть. Приходять хлопці, ставлять шлагбаум і кажуть: "Ви нам по 40 грн за ніч тепер винні", — розповів Вітренко.

Також депутат Київради привів приклад з власного життя, посилаючись на адресу Анни Ахматової 50 (Осокорки). Зокрема, там є прибудинкова територія ОСББ, проте туди приїхав чоловік і поставив майданчик для паркування, зазначивши, що "виграв".

Нагадаємо, що в цьому ж ефірі експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що у Києві 70% автомобілів паркуються з порушеннями. Причиною цього є те, що в столиці 1 млн авто, а паркувальних місць всього кілька сотень. Водночас потенціал для нарощування їх кількості є.

Також ми писали, що за словами начальника інспекції з паркування Сергія Дубенка, у 2024 році до бюджету Києва надходило понад мільйон гривень щодня від оплати штрафів та паркування. Всього було зафіксовано понад 244 тисячі порушників.

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06:10 Пільговий стаж та пенсії — що треба знати мобілізованим

06:02 На екрані смартфона з'явилася літера "E" — що це та як діяти

06:01 Чому Ощадбанк знімає арешт з рахунків з великою затримкою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:45 Пільги для чорнобильців у 2025 — перелік для кожної категорії

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05:31 У Києві 700 незаконних паркувальних майданчиків, — Вітренко

5 лютого 2025
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23:58 У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

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21:31 Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

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19:00 Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

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19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

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17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

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12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

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11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

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10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону