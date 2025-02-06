У Києві 700 незаконних паркувальних майданчиків, — Вітренко

У Києві 700 нічних паркувальних майданчик оформлені поза законом. Однак депутати не дають їх анулювати.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

Незаконні парковки у Києві

Вітренко розповів, що у низці паркувальних майданчиків, згідно з документами, мали б стояти 30 автомобілів. Однак часто там припарковані понад 130 машин.

"Депутати провладні не голосують за ануляцію цього додатку №5, де позначено адреси", — пояснив депутат.

Він також додав, що є випадки оформлення і продажу майданчиків, навіть через систему Prozoro.

"Непоодинокі випадки оформлення й продажу навіть через систему Prozoro паркувального нічного майданчика, а там насправді кооператив вже 40 років стоїть. Приходять хлопці, ставлять шлагбаум і кажуть: "Ви нам по 40 грн за ніч тепер винні", — розповів Вітренко.

Також депутат Київради привів приклад з власного життя, посилаючись на адресу Анни Ахматової 50 (Осокорки). Зокрема, там є прибудинкова територія ОСББ, проте туди приїхав чоловік і поставив майданчик для паркування, зазначивши, що "виграв".

Нагадаємо, що в цьому ж ефірі експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов заявив, що у Києві 70% автомобілів паркуються з порушеннями. Причиною цього є те, що в столиці 1 млн авто, а паркувальних місць всього кілька сотень. Водночас потенціал для нарощування їх кількості є.

Також ми писали, що за словами начальника інспекції з паркування Сергія Дубенка, у 2024 році до бюджету Києва надходило понад мільйон гривень щодня від оплати штрафів та паркування. Всього було зафіксовано понад 244 тисячі порушників.