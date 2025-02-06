В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

В Киеве 700 ночных парковочных площадок оформлены вне закона. Однако депутаты не дают их аннулировать.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Незаконные парковки в Киеве

Витренко рассказал, что в ряде парковочных площадок, согласно документам, должны были бы стоять 30 автомобилей. Однако часто там припаркованы более 130 машин.

"Депутаты провластные не голосуют за аннуляцию этого дополнения №5, где обозначены адреса", — пояснил депутат.

Он также добавил, что есть случаи оформления и продажи площадок, даже через систему Prozoro.

"Нередки случаи оформления и продажи даже через систему Prozoro парковочной ночной площадки, а там на самом деле кооператив уже 40 лет стоит. Приходят ребята, ставят шлагбаум и говорят: "Вы нам по 40 грн за ночь теперь должны", — рассказал Витренко.

Также депутат Киевсовета привел пример из собственной жизни, ссылаясь на адрес Анны Ахматовой 50 (Осокорки). В частности, там есть придомовая территория ОСМД, однако туда приехал человек и поставил площадку для парковки, отметив, что "выиграл".

Напомним, что в этом же эфире эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявил, что в Киеве 70% автомобилей паркуются с нарушениями. Причиной этого является то, что в столице 1 млн авто, а парковочных мест всего несколько сотен. В то же время потенциал для наращивания их количества есть.

Также мы писали, что по словам начальника инспекции по парковке Сергея Дубенко, в 2024 году в бюджет Киева поступало более миллиона гривен ежедневно от оплаты штрафов и парковки. Всего было зафиксировано более 244 тысяч нарушителей.