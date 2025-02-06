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В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

6 февраля 2025 г. 5:31

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05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

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05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
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23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

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21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

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17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

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12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

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11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

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10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

В Киеве 700 ночных парковочных площадок оформлены вне закона. Однако депутаты не дают их аннулировать.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Незаконные парковки в Киеве

Витренко рассказал, что в ряде парковочных площадок, согласно документам, должны были бы стоять 30 автомобилей. Однако часто там припаркованы более 130 машин.

"Депутаты провластные не голосуют за аннуляцию этого дополнения №5, где обозначены адреса", — пояснил депутат.

Он также добавил, что есть случаи оформления и продажи площадок, даже через систему Prozoro.

"Нередки случаи оформления и продажи даже через систему Prozoro парковочной ночной площадки, а там на самом деле кооператив уже 40 лет стоит. Приходят ребята, ставят шлагбаум и говорят: "Вы нам по 40 грн за ночь теперь должны", — рассказал Витренко.

Также депутат Киевсовета привел пример из собственной жизни, ссылаясь на адрес Анны Ахматовой 50 (Осокорки). В частности, там есть придомовая территория ОСМД, однако туда приехал человек и поставил площадку для парковки, отметив, что "выиграл".

Напомним, что в этом же эфире эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявил, что в Киеве 70% автомобилей паркуются с нарушениями. Причиной этого является то, что в столице 1 млн авто, а парковочных мест всего несколько сотен. В то же время потенциал для наращивания их количества есть.

Также мы писали, что по словам начальника инспекции по парковке Сергея Дубенко, в 2024 году в бюджет Киева поступало более миллиона гривен ежедневно от оплаты штрафов и парковки. Всего было зафиксировано более 244 тысяч нарушителей.

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06:30 Просроченная отсрочка — может ли ТЦК мобилизовать учителя

06:25 Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — где будет снежить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:22 Пробыл месяц на позициях и пропал без вести, — история

06:15 Дефицит и импорт газа зимой — что происходит в ГТС Украины

06:10 Льготный стаж и пенсии — что нужно знать мобилизованным

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05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
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23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

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21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

Text

19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

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17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

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12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

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11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

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10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе