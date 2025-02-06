Витренко заявил об аварийном состоянии транспортной системы Киева

Киев является едва ли не единственным городом в Украине, в котором во время воздушных тревог останавливается общественный транспорт. Таким образом левый и правый берега столицы остаются отрезанными друг от друга.

Об этом рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу".

Общественный транспорт в Киеве

"Киев едва ли не единственный город в Украине, где во время воздушных тревог останавливается общественный транспорт. Мы все прекрасно понимаем, что город разделен на две большие части — левый и правый берег. Левобережье после объявления тревоги становится таким анклавом, как в фантастических фильмах", — сказал Витренко.

Он отметил, что большинство жителей столицы работают на правом берегу, а отдыхают на левом, в спальных районах. Поэтому все это надо учитывать и для Киева необходимо транспортное планирование.

"Большинство денег из городского бюджета распределено на транспортную инфраструктуру, но что мы имеем: 53% трамваев, троллейбусов и 54% автобусов находятся в аварийном состоянии и не могут быть использованы. Мы имеем закрытие шести станций метро, потом через год героически их открываем", — добавил депутат Киевсовета.

Напомним, Витренко рассказал, как работают схемы с эвакуаторами в Киеве и сколько средств за их услуги получает бюджет города.

Также мы писали, что в 2024 году ежедневно в бюджет Киева поступало более миллиона гривен от оплаты штрафов и парковки.