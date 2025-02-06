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Евакуатор потрібен евакуатору — Молчанов про затори в Києві

Евакуатор потрібен евакуатору — Молчанов про затори в Києві

06 лютого 2025 р. 12:30

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12:30 Евакуатор потрібен евакуатору — Молчанов про затори в Києві

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09:24 Вітренко пояснив, чи можливий безкоштовний проїзд у Києві

Text

08:10 Гречко повідомив, які хабарі платять приватні перевізники

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський видав терміновий указ про бронювання — ефір Ранок.LIVE

Text

07:05 Збільшувати кількість паркомісць у Києві не треба, — Дубенко

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05:31 У Києві 700 незаконних паркувальних майданчиків, — Вітренко

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Віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов заявив, що евакуатори в Києві мали б звільнити вулиці від зайвих автомобілів. Натомість, на його думку, вони самі перешкоджають дорожньому руху.

Таку думку Мочанов висловив в ефірі "Київського часу".

Евакуатори заважають дорожньому руху

Експерт зазначив, що з паркуванням у столиці "взагалі біда". Натомість евакуатори на дорогах не завжди сприяють покращенню ситуації.

"З одного боку, ніби ми звільняємо якусь праву смугу біля бордюру, щоб там нічого не заважало, а в цей час навпроти мерії стоять у цій же правій смузі три евакуатори, які так само захаращують цю смугу. Тоді потрібен евакуатор, який евакуює евакуатор", — пояснив проблему Мочанок.

Раніше ми писали, що депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що проїзд у громадському транспорті столиці може бути безкоштовним. За його словами, для такого нововведення виділяють достатньо коштів.

Окрім того, співзасновник громадського об'єднання "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що приватні перевізники платять по 400-600 грвень від кожного автобуса за роботу на маршруті.

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13:06 Метапневмовірус в Україні — чи зафіксовані летальні випадки

13:05 Захисник Зміїного отримав Національний рекорд — який

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:05 У "Дії" розповіли, як пенсіонерам отримати "Зимову тисячу"

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12:30 Евакуатор потрібен евакуатору — Молчанов про затори в Києві

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09:24 Вітренко пояснив, чи можливий безкоштовний проїзд у Києві

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08:10 Гречко повідомив, які хабарі платять приватні перевізники

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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