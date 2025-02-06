Евакуатор потрібен евакуатору — Молчанов про затори в Києві

Віцепрезидент Автомобільної федерації України Олексій Мочанов заявив, що евакуатори в Києві мали б звільнити вулиці від зайвих автомобілів. Натомість, на його думку, вони самі перешкоджають дорожньому руху.

Таку думку Мочанов висловив в ефірі "Київського часу".

Евакуатори заважають дорожньому руху

Експерт зазначив, що з паркуванням у столиці "взагалі біда". Натомість евакуатори на дорогах не завжди сприяють покращенню ситуації.

"З одного боку, ніби ми звільняємо якусь праву смугу біля бордюру, щоб там нічого не заважало, а в цей час навпроти мерії стоять у цій же правій смузі три евакуатори, які так само захаращують цю смугу. Тоді потрібен евакуатор, який евакуює евакуатор", — пояснив проблему Мочанок.

Раніше ми писали, що депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що проїзд у громадському транспорті столиці може бути безкоштовним. За його словами, для такого нововведення виділяють достатньо коштів.

Окрім того, співзасновник громадського об'єднання "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що приватні перевізники платять по 400-600 грвень від кожного автобуса за роботу на маршруті.