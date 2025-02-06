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Гречко повідомив, які хабарі платять приватні перевізники

Гречко повідомив, які хабарі платять приватні перевізники

06 лютого 2025 р. 08:10

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08:10 Гречко повідомив, які хабарі платять приватні перевізники

Text

08:00 Зеленський видав терміновий указ про бронювання — ефір Ранок.LIVE

Text

07:05 Збільшувати кількість паркомісць у Києві не треба, — Дубенко

Text

05:31 У Києві 700 незаконних паркувальних майданчиків, — Вітренко

5 лютого 2025
Text

23:58 У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

Text

21:31 Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

Text

19:00 Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

Text

19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

Text

17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

Співзасновник громадського об'єднання "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що приватні перевізники платять по 400-600 грвень від кожного автобуса за роботу на маршруті. За його словами, це вже довела обласна поліція.

Про це Гречко заявив в ефірі "Київського часу".

Платять за можливість працювати 

На думку Гречка, прізвища причетних до організації таких схем стануть відомими, якщо справа дійде до реальних покарань.

Водночас, за його словами, керівництво Департаменту транспортної інфраструктури КМДА не може забезпечити, щоб маршрутки хоча б мали GPS-трекінг. Варто зазначити, що це прописано в їхньому договорі.

"Весь наземний комунальний транспорт можна відстежити, а маршрутки — як привиди. Їх можна чекати пів години — годину", — пояснив ситуацію експерт.

Раніше ми писали, що у Києві проводять посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. Інспектують у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку.

Нагадаємо, у Тернопільській області приватні перевізники відмовились везти бійця з посвідченням учасника бойових дій. Чоловік приїхав на кілька днів у відпустку.

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08:57 Трамп підписав указ щодо трансгендерних спортсменок — деталі

08:45 До 400 тис. грн — українці отримують уточнені рахунки за газ

08:30 В РНБО розповіли, що було на аеродромі в Приморсько-Ахтарськ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:29 Одна категорія осіб з інвалідністю може потрапити до ЗСУ — деталі

08:25 ЗСУ уразили аеродром окупантів в Росії — деталі від Генштабу

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08:00 Зеленський видав терміновий указ про бронювання — ефір Ранок.LIVE

Text

07:05 Збільшувати кількість паркомісць у Києві не треба, — Дубенко

Text

05:31 У Києві 700 незаконних паркувальних майданчиків, — Вітренко

5 лютого 2025
Text

23:58 У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

Text

21:31 Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

Text

19:00 Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

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19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

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17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE