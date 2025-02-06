Гречко повідомив, які хабарі платять приватні перевізники

Співзасновник громадського об'єднання "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що приватні перевізники платять по 400-600 грвень від кожного автобуса за роботу на маршруті. За його словами, це вже довела обласна поліція.

Про це Гречко заявив в ефірі "Київського часу".

Платять за можливість працювати

На думку Гречка, прізвища причетних до організації таких схем стануть відомими, якщо справа дійде до реальних покарань.

Водночас, за його словами, керівництво Департаменту транспортної інфраструктури КМДА не може забезпечити, щоб маршрутки хоча б мали GPS-трекінг. Варто зазначити, що це прописано в їхньому договорі.

"Весь наземний комунальний транспорт можна відстежити, а маршрутки — як привиди. Їх можна чекати пів години — годину", — пояснив ситуацію експерт.

Раніше ми писали, що у Києві проводять посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. Інспектують у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку.

Нагадаємо, у Тернопільській області приватні перевізники відмовились везти бійця з посвідченням учасника бойових дій. Чоловік приїхав на кілька днів у відпустку.