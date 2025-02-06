Гречко сообщил, какие взятки платят частные перевозчики

Соучредитель общественного объединения "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что частные перевозчики платят по 400-600 грвень от каждого автобуса за работу на маршруте. По его словам, это уже доказала областная полиция.

Об этом Гречко заявил в эфире "Київського часу".

Платят за возможность работать

По мнению Гречко, фамилии причастных к организации таких схем станут известны, если дело дойдет до реальных наказаний.

В то же время, по его словам, руководство Департамента транспортной инфраструктуры КГГА не может обеспечить, чтобы маршрутки хотя бы имели GPS-трекинг. Стоит отметить, что это прописано в их договоре.

"Весь наземный коммунальный транспорт можно отследить, а маршрутки — как призраки. Их можно ждать полчаса — час", — объяснил ситуацию эксперт.

Ранее мы писали, что в Киеве проводят усиленные меры по проверке пассажирских перевозчиков. Инспектируют в местах сосредоточения наибольшего пассажиропотока.

Напомним, в Тернопольской области частные перевозчики отказались везти бойца с удостоверением участника боевых действий. Мужчина приехал на несколько дней в отпуск.