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Гречко сообщил, какие взятки платят частные перевозчики

Гречко сообщил, какие взятки платят частные перевозчики

6 февраля 2025 г. 8:10

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09:24 Витренко объяснил, возможен ли бесплатный проезд в Киеве

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08:10 Гречко сообщил, какие взятки платят частные перевозчики

Text

08:00 Зеленский издал срочный указ по бронированию — эфир Ранок.LIVE

Text

07:05 Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

Text

05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
Text

23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

Text

21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

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Соучредитель общественного объединения "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что частные перевозчики платят по 400-600 грвень от каждого автобуса за работу на маршруте. По его словам, это уже доказала областная полиция.

Об этом Гречко заявил в эфире "Київського часу".

Платят за возможность работать

По мнению Гречко, фамилии причастных к организации таких схем станут известны, если дело дойдет до реальных наказаний.

В то же время, по его словам, руководство Департамента транспортной инфраструктуры КГГА не может обеспечить, чтобы маршрутки хотя бы имели GPS-трекинг. Стоит отметить, что это прописано в их договоре.

"Весь наземный коммунальный транспорт можно отследить, а маршрутки — как призраки. Их можно ждать полчаса — час", — объяснил ситуацию эксперт.

Ранее мы писали, что в Киеве проводят усиленные меры по проверке пассажирских перевозчиков. Инспектируют в местах сосредоточения наибольшего пассажиропотока.

Напомним, в Тернопольской области частные перевозчики отказались везти бойца с удостоверением участника боевых действий. Мужчина приехал на несколько дней в отпуск.

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09:26 Во Львове женщина упала в автобусе и подала в суд на водителя

09:19 Очереди на границе Украины — какая ситуация на дорогах с утра

09:13 Мэр Каменца-Подольского сказал о состоянии пострадавших возле ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:57 Трамп подписал указ о трансгендерных спортсменках — детали

08:45 До 400 тыс. грн — украинцы получают уточненные счета за газ

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08:10 Гречко сообщил, какие взятки платят частные перевозчики

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08:00 Зеленский издал срочный указ по бронированию — эфир Ранок.LIVE

Text

07:05 Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

Text

05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
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23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

Text

21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

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