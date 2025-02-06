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Эвакуатор нужен эвакуатору — Молчанов о пробках в Киеве

Эвакуатор нужен эвакуатору — Молчанов о пробках в Киеве

6 февраля 2025 г. 12:30

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12:30 Эвакуатор нужен эвакуатору — Молчанов о пробках в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

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12:30 Эвакуатор нужен эвакуатору — Молчанов о пробках в Киеве

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09:24 Витренко объяснил, возможен ли бесплатный проезд в Киеве

Text

08:10 Гречко сообщил, какие взятки платят частные перевозчики

Text

08:00 Зеленский издал срочный указ по бронированию — эфир Ранок.LIVE

Text

07:05 Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
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23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

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21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

Вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов заявил, что эвакуаторы в Киеве должны были бы освободить улицы от лишних автомобилей. Вместо этого, по его мнению, они сами препятствуют дорожному движению.

Такое мнение Мочанов высказал в эфире "Київського часу".

Эвакуаторы мешают дорожному движению

Эксперт отметил, что с парковкой в столице "вообще беда". Зато эвакуаторы на дорогах не всегда способствуют улучшению ситуации.

"С одной стороны, будто мы освобождаем какую-то правую полосу у бордюра, чтобы там ничего не мешало, а в это время напротив мэрии стоят в этой же правой полосе три эвакуатора, которые так же загромождают эту полосу. Тогда нужен эвакуатор, который эвакуирует эвакуатор", — объяснил проблему Мочанок.

Ранее мы писали, что депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что проезд в общественном транспорте столицы может быть бесплатным. По его словам, для такого нововведения выделяют достаточно средств.

Кроме того, соучредитель общественного объединения "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что частные перевозчики платят по 400-600 грвень от каждого автобуса за работу на маршруте.

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12:20 В Харькове ответили, что появится на месте поврежденного рынка

12:20 Регистрация военного — какие документы нужны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:09 Нотариус в Киеве украла 850 тыс. грн наследства — ее будут судить

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12:30 Эвакуатор нужен эвакуатору — Молчанов о пробках в Киеве

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09:24 Витренко объяснил, возможен ли бесплатный проезд в Киеве

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08:10 Гречко сообщил, какие взятки платят частные перевозчики

Text

08:00 Зеленский издал срочный указ по бронированию — эфир Ранок.LIVE

Text

07:05 Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
Text

23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

Text

21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час