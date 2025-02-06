Эвакуатор нужен эвакуатору — Молчанов о пробках в Киеве

Вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов заявил, что эвакуаторы в Киеве должны были бы освободить улицы от лишних автомобилей. Вместо этого, по его мнению, они сами препятствуют дорожному движению.

Такое мнение Мочанов высказал в эфире "Київського часу".

Эвакуаторы мешают дорожному движению

Эксперт отметил, что с парковкой в столице "вообще беда". Зато эвакуаторы на дорогах не всегда способствуют улучшению ситуации.

"С одной стороны, будто мы освобождаем какую-то правую полосу у бордюра, чтобы там ничего не мешало, а в это время напротив мэрии стоят в этой же правой полосе три эвакуатора, которые так же загромождают эту полосу. Тогда нужен эвакуатор, который эвакуирует эвакуатор", — объяснил проблему Мочанок.

Ранее мы писали, что депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что проезд в общественном транспорте столицы может быть бесплатным. По его словам, для такого нововведения выделяют достаточно средств.

Кроме того, соучредитель общественного объединения "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что частные перевозчики платят по 400-600 грвень от каждого автобуса за работу на маршруте.