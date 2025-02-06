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Вітренко пояснив, чи можливий безкоштовний проїзд у Києві

Вітренко пояснив, чи можливий безкоштовний проїзд у Києві

06 лютого 2025 р. 09:24

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09:24 Вітренко пояснив, чи можливий безкоштовний проїзд у Києві

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08:10 Гречко повідомив, які хабарі платять приватні перевізники

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08:00 Зеленський видав терміновий указ про бронювання — ефір Ранок.LIVE

Text

07:05 Збільшувати кількість паркомісць у Києві не треба, — Дубенко

Text

05:31 У Києві 700 незаконних паркувальних майданчиків, — Вітренко

5 лютого 2025
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23:58 У Києві 70% авто паркуються з порушеннями, — Беспалов

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21:31 Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

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Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що проїзд у громадському транспорті столиці може бути безкоштовним. За його словами, для такого нововведення виділяють достатньо коштів.

Про це Вітренко заявив в ефірі "Київського часу".

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Депутат зазначив, що один рік роботи метрополітену, наприклад, коштує 11-13 млрд грн для столичного бюджету. При цьому міська влада не дає пояснення, чому ці кошти не можна спрямувати на безкоштовний проїзд для киян.

"Компенсація тарифів на метрополітен — 5 млрд грн, на електричний пасажирський транспорт — 2,6 млрд грн, на автотранспорт — 1,2 млрд грн. Чіткого економічного обґрунтування жодної цієї цифри не існує, тому що немає чіткого обґрунтування тарифів на проїзд", — пояснив Вітренко.

Також співзасновник громадського об'єднання "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що приватні перевізники платять по 400-600 грвень від кожного автобуса за роботу на маршруті. За його словами, це вже довела обласна поліція.

Нагадаємо, у Києві проводять посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. Перевірки відбувають у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку.

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09:19 Черги на кордоні України — яка ситуація на дорогах зранку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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