Вітренко пояснив, чи можливий безкоштовний проїзд у Києві

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що проїзд у громадському транспорті столиці може бути безкоштовним. За його словами, для такого нововведення виділяють достатньо коштів.

Про це Вітренко заявив в ефірі "Київського часу".

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Депутат зазначив, що один рік роботи метрополітену, наприклад, коштує 11-13 млрд грн для столичного бюджету. При цьому міська влада не дає пояснення, чому ці кошти не можна спрямувати на безкоштовний проїзд для киян.

"Компенсація тарифів на метрополітен — 5 млрд грн, на електричний пасажирський транспорт — 2,6 млрд грн, на автотранспорт — 1,2 млрд грн. Чіткого економічного обґрунтування жодної цієї цифри не існує, тому що немає чіткого обґрунтування тарифів на проїзд", — пояснив Вітренко.

Також співзасновник громадського об'єднання "Пасажири Києва" Олександр Гречко повідомив, що приватні перевізники платять по 400-600 грвень від кожного автобуса за роботу на маршруті. За його словами, це вже довела обласна поліція.

Нагадаємо, у Києві проводять посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. Перевірки відбувають у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку.