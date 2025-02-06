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Витренко объяснил, возможен ли бесплатный проезд в Киеве

Витренко объяснил, возможен ли бесплатный проезд в Киеве

6 февраля 2025 г. 9:24

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09:24 Витренко объяснил, возможен ли бесплатный проезд в Киеве

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08:10 Гречко сообщил, какие взятки платят частные перевозчики

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08:00 Зеленский издал срочный указ по бронированию — эфир Ранок.LIVE

Text

07:05 Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

Text

05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
Text

23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

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21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что проезд в общественном транспорте столицы может быть бесплатным. По его словам, для такого нововведения выделяют достаточно средств.

Об этом Витренко заявил в эфире "Київського часу".

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Депутат отметил, что один год работы метрополитена, например, стоит 11-13 млрд грн для столичного бюджета. При этом городские власти не дают объяснения, почему эти средства нельзя направить на бесплатный проезд для киевлян.

"Компенсация тарифов на метрополитен — 5 млрд грн, на электрический пассажирский транспорт - 2,6 млрд грн, на автотранспорт — 1,2 млрд грн. Четкого экономического обоснования ни одной этой цифры не существует, потому что нет четкого обоснования тарифов на проезд", — пояснил Витренко.

Также соучредитель общественного объединения "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что частные перевозчики платят по 400-600 грвень от каждого автобуса за работу на маршруте. По его словам, это уже доказала областная полиция.

Напомним, в Киеве проводят усиленные меры по проверке пассажирских перевозчиков. Проверки проходят в местах сосредоточения наибольшего пассажиропотока.

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09:26 Во Львове женщина упала в автобусе и подала в суд на водителя

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Зеленский издал срочный указ по бронированию — эфир Ранок.LIVE

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07:05 Увеличивать количество паркомест в Киеве не надо, — Дубенко

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05:31 В Киеве 700 незаконных парковочных площадок, — Витренко

5 февраля 2025
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23:58 В Киеве 70% авто паркуются с нарушениями, — Беспалов

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21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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