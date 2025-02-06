Витренко объяснил, возможен ли бесплатный проезд в Киеве

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что проезд в общественном транспорте столицы может быть бесплатным. По его словам, для такого нововведения выделяют достаточно средств.

Об этом Витренко заявил в эфире "Київського часу".

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Депутат отметил, что один год работы метрополитена, например, стоит 11-13 млрд грн для столичного бюджета. При этом городские власти не дают объяснения, почему эти средства нельзя направить на бесплатный проезд для киевлян.

"Компенсация тарифов на метрополитен — 5 млрд грн, на электрический пассажирский транспорт - 2,6 млрд грн, на автотранспорт — 1,2 млрд грн. Четкого экономического обоснования ни одной этой цифры не существует, потому что нет четкого обоснования тарифов на проезд", — пояснил Витренко.

Также соучредитель общественного объединения "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что частные перевозчики платят по 400-600 грвень от каждого автобуса за работу на маршруте. По его словам, это уже доказала областная полиция.

Напомним, в Киеве проводят усиленные меры по проверке пассажирских перевозчиков. Проверки проходят в местах сосредоточения наибольшего пассажиропотока.