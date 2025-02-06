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Вітренко заявив про аварійний стан транспортної системи Києва

Вітренко заявив про аварійний стан транспортної системи Києва

06 лютого 2025 р. 18:07

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Київ є чи не єдиним містом в Україні, в якому під час повітряних тривог зупиняється громадський транспорт. Таким чином лівий та правий береги столиці залишаються відрізаними один від одного.

Про це розповів депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

Громадський транспорт у Києві

"Київ чи не єдине місто в Україні, де під час повітряних тривог зупиняється громадський транспорт. Ми всі чудово розуміємо, що місто розділено на два великі частини — лівий та правий берег. Лівобережжя після оголошення тривоги стає таким анклавом, як у фантастичних фільмах", — сказав Вітренко.

Він зауважив, що більшість мешканців столиці працюють на правому березі, а відпочивають на лівому, в спальних районах. Тому все це треба враховувати й для Києва необхідне транспортне планування.

"Більшість грошей з міського бюджету розподілено на транспортну інфраструктуру, але що ми маємо: 53% трамваїв, тролейбусів та 54% автобусів знаходяться в аварійному стані й не можуть бути використані. Ми маємо закриття шести станцій метро, потім через рік героїчно їх відкриваємо", — додав депутат Київради.

Нагадаємо, Вітренко розповів, як працюють схеми з евакуаторами в Києві та скільки коштів за їхні послуги отримує бюджет міста.

Також ми писали, що у 2024 році щодня у бюджет Києва надходило понад мільйон гривень від оплати штрафів та паркування.

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18:02 Індексація пенсій у березні 2025 – кому не підвищать виплати

17:40 До -8 °С — Укргідрометцентр назвав найхолодніші області завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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