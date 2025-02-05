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Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

05 лютого 2025 р. 21:31

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21:31 Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

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19:00 Росіяни збільшили кількість дронових атак на прикордонні, — ДПСУ

Text

19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

Text

17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

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12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

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11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

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У Києві евакуатори за свої послуги беруть 2000 гривень, в той час як у бюджет міста йде лише 350 гривень. Інші кошти йдуть на окуплення приватними компаніями своїх інвестицій.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" у середу, 5 лютого.

Проблема з евакуаторами в Києві

"Евакуатори. Ми вже боремося з цією схемою. 2000 гривень вартує послуга цього евакуатора, в бюджет міста знаєте, скільки йде? 350 гривень. Все решта оплата за послуги", — сказав депутат.

Він зауважив, що з усіх 60 евакуаторів, які працюють в столиці, комунальних лише вісім. Також всі вони працюють на центральних вулицях міста, де зазвичай великий потік автомобілів.

"І це конвеєр і навіть перенесли штрафний майданчик ближче, аби можна було швидше вертатися. Також вартість набагато вища за всі інші послуги. Там іде 3% від платежу плюс 16 гривень комісії. І так в будь-якій сфері, яка стосується транспорту", — додав Вітренко.

Нагадаємо, у 2024 році щодня у бюджет Києва надходило понад мільйон гривень від оплати штрафів та паркування.

Також у матеріалі Новини.LIVE писали про випадки, коли штрафують не лише водіїв, а й пасажирів автомобілів.

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22:14 Зеленський припустив, що буде відбуватися на Курщині надалі

22:12 Синоптики назвали області, які завтра засніжить

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:07 Одесит намагався демобілізуватись через суд — яке рішення

21:33 Графіки відключень на завтра — до чого готуватися одеситам

21:33 Для волонтерів скасували один з податків — чому це важливо

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19:00 Де в Києві крадуть у транспортній сфері — ефір Київський час

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17:50 План Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

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12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

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11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

Text

10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

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08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

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