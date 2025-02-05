Вітренко розкрив деталі схем з евакуаторами в Києві

У Києві евакуатори за свої послуги беруть 2000 гривень, в той час як у бюджет міста йде лише 350 гривень. Інші кошти йдуть на окуплення приватними компаніями своїх інвестицій.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" у середу, 5 лютого.

Проблема з евакуаторами в Києві

"Евакуатори. Ми вже боремося з цією схемою. 2000 гривень вартує послуга цього евакуатора, в бюджет міста знаєте, скільки йде? 350 гривень. Все решта оплата за послуги", — сказав депутат.

Він зауважив, що з усіх 60 евакуаторів, які працюють в столиці, комунальних лише вісім. Також всі вони працюють на центральних вулицях міста, де зазвичай великий потік автомобілів.

"І це конвеєр і навіть перенесли штрафний майданчик ближче, аби можна було швидше вертатися. Також вартість набагато вища за всі інші послуги. Там іде 3% від платежу плюс 16 гривень комісії. І так в будь-якій сфері, яка стосується транспорту", — додав Вітренко.

Нагадаємо, у 2024 році щодня у бюджет Києва надходило понад мільйон гривень від оплати штрафів та паркування.

Також у матеріалі Новини.LIVE писали про випадки, коли штрафують не лише водіїв, а й пасажирів автомобілів.