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Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

5 февраля 2025 г. 21:31

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12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

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11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

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10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

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В Киеве эвакуаторы за свои услуги берут 2000 гривен, в то время как в бюджет города идет лишь 350 гривен. Остальные средства идут на окупаемость частными компаниями своих инвестиций.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу" в среду, 5 февраля.

Проблема с эвакуаторами в Киеве

"Эвакуаторы. Мы уже боремся с этой схемой. 2000 гривен стоит услуга этого эвакуатора, в бюджет города знаете, сколько идет? 350 гривен. Все остальное оплата за услуги", — сказал депутат.

Он отметил, что из всех 60 эвакуаторов, которые работают в столице, коммунальных только восемь. Также все они работают на центральных улицах города, где обычно большой поток автомобилей.

"И это конвейер и даже перенесли штрафную площадку ближе, чтобы можно было быстрее возвращаться. Также стоимость намного выше всех других услуг. Там идет 3% от платежа плюс 16 гривен комиссии. И так в любой сфере, которая касается транспорта", — добавил Витренко.

Напомним, в 2024 году ежедневно в бюджет Киева поступало более миллиона гривен от оплаты штрафов и парковки.

Также в материале Новини.LIVE писали о случаях, когда штрафуют не только водителей, но и пассажиров автомобилей.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:31 Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

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19:00 Россияне увеличили количество дроновых атак на пограничье, — ГПСУ

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19:00 Где в Киеве воруют в транспортной сфере — эфир Київський час

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17:50 План Трампа по завершению войны в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

Text

11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

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10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

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08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

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22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах