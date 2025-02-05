Витренко раскрыл детали схем с эвакуаторами в Киеве

В Киеве эвакуаторы за свои услуги берут 2000 гривен, в то время как в бюджет города идет лишь 350 гривен. Остальные средства идут на окупаемость частными компаниями своих инвестиций.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу" в среду, 5 февраля.

Проблема с эвакуаторами в Киеве

"Эвакуаторы. Мы уже боремся с этой схемой. 2000 гривен стоит услуга этого эвакуатора, в бюджет города знаете, сколько идет? 350 гривен. Все остальное оплата за услуги", — сказал депутат.

Он отметил, что из всех 60 эвакуаторов, которые работают в столице, коммунальных только восемь. Также все они работают на центральных улицах города, где обычно большой поток автомобилей.

"И это конвейер и даже перенесли штрафную площадку ближе, чтобы можно было быстрее возвращаться. Также стоимость намного выше всех других услуг. Там идет 3% от платежа плюс 16 гривен комиссии. И так в любой сфере, которая касается транспорта", — добавил Витренко.

Напомним, в 2024 году ежедневно в бюджет Киева поступало более миллиона гривен от оплаты штрафов и парковки.

Также в материале Новини.LIVE писали о случаях, когда штрафуют не только водителей, но и пассажиров автомобилей.