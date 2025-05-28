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Что изменилось за 11 лет Кличко у власти — эфир Київський час

Что изменилось за 11 лет Кличко у власти — эфир Київський час

28 мая 2025 г. 19:00

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Что изменилось за 11 лет Кличко у власти — эфир Київський час

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Виталий Кличко уже 11 лет занимает должность городского головы Киева. Что происходит в столице с транспортом, мостами, озеленением и коррупцией?

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Киевское время.

О чем эфир

Во время эфира приглашенные гости поговорят о:

  • 11 лет мэрской каденции Кличко: что выполнено и не выполнено,
  • транспорт,
  • мосты,
  • коррупции,
  • озеленения города,
  • количество населения Киева и количество переселенцев.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;
  • Николай Вихарев — архитектор, руководитель и основатель VIHAREV architects and engineers;
  • Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
  • Владислав Михайленко — адвокат, общественный деятель;
  • Ольга Алтунина — председатель Совета ВПЛ Киевской городской государственной администрации.

Напомним, ранее мы писали, почему тарифы на коммунальные услуги в Киеве растут, а качество остается низким. Тема тарифов на коммунальные услуги беспокоит киевлян и вообще украинцев всегда.

Также мы сообщали, как власть провалила расход средств для горожан и кто мешает работать в Киевском городском совете.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:00 Что изменилось за 11 лет Кличко у власти — эфир Київський час

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17:50 Зеленский в Берлине предупредил НАТО — эфир Вечір.LIVE

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14:15 Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

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13:19 Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

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12:45 Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция