Что изменилось за 11 лет Кличко у власти — эфир Київський час

Виталий Кличко уже 11 лет занимает должность городского головы Киева. Что происходит в столице с транспортом, мостами, озеленением и коррупцией?

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Киевское время.

О чем эфир

Во время эфира приглашенные гости поговорят о:

11 лет мэрской каденции Кличко: что выполнено и не выполнено,

транспорт,

мосты,

коррупции,

озеленения города,

количество населения Киева и количество переселенцев.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;

Николай Вихарев — архитектор, руководитель и основатель VIHAREV architects and engineers;

Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;

Владислав Михайленко — адвокат, общественный деятель;

Ольга Алтунина — председатель Совета ВПЛ Киевской городской государственной администрации.

Напомним, ранее мы писали, почему тарифы на коммунальные услуги в Киеве растут, а качество остается низким. Тема тарифов на коммунальные услуги беспокоит киевлян и вообще украинцев всегда.

Также мы сообщали, как власть провалила расход средств для горожан и кто мешает работать в Киевском городском совете.