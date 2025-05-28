Что изменилось за 11 лет Кличко у власти — эфир Київський час

Виталий Кличко уже 11 лет занимает должность городского головы Киева. Что происходит в столице с транспортом, мостами, озеленением и коррупцией?
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Киевское время.
О чем эфир
Во время эфира приглашенные гости поговорят о:
- 11 лет мэрской каденции Кличко: что выполнено и не выполнено,
- транспорт,
- мосты,
- коррупции,
- озеленения города,
- количество населения Киева и количество переселенцев.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;
- Николай Вихарев — архитектор, руководитель и основатель VIHAREV architects and engineers;
- Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
- Владислав Михайленко — адвокат, общественный деятель;
- Ольга Алтунина — председатель Совета ВПЛ Киевской городской государственной администрации.
Напомним, ранее мы писали, почему тарифы на коммунальные услуги в Киеве растут, а качество остается низким. Тема тарифов на коммунальные услуги беспокоит киевлян и вообще украинцев всегда.
Также мы сообщали, как власть провалила расход средств для горожан и кто мешает работать в Киевском городском совете.