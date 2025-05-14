Як влада провалила витрату коштів для містян — ефір Київський час

Гостями ефіру "Київський час" стали журналіст Сергій Ауслендер, депутат Київської міської ради від "Слуги Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко, а також радник Голови Асоціації міст України Оксана Продан. Зокрема, вони обговорять зрив засідання бюджетної комісії.

Подивитися ефір "Київського часу" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 14 травня.

"Київський час"

Гості ефіру обговорять, хто заважає працювати у Київській міській раді. Крім того, вони прокоментують, чому профіцит бюджету столиці залишається шаленим.

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