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Як влада провалила витрату коштів для містян — ефір Київський час

Як влада провалила витрату коштів для містян — ефір Київський час

14 травня 2025 р. 19:00

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Як влада провалила витрату коштів для містян — ефір Київський час

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Гостями ефіру "Київський час" стали журналіст Сергій Ауслендер, депутат Київської міської ради від "Слуги Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко, а також радник Голови Асоціації міст України Оксана Продан. Зокрема, вони обговорять зрив засідання бюджетної комісії.

Подивитися ефір "Київського часу" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 14 травня.

"Київський час"

Гості ефіру обговорять, хто заважає працювати у Київській міській раді. Крім того, вони прокоментують, чому профіцит бюджету столиці залишається шаленим.

Серед інших тем: 

  • Муніципальна варта: охорона порядку  чи приватна армія? Чому переплачують за послуги охорони?
  • Спалах гепатиту А у Києві. Як вберегтися?
  • Театри. Міжнародна панорама та український досвід.

Нагадаємо, у КМДА спростували інформацію про нібито відсутність гарячої води в столиці влітку, зазначивши, що такі заяви не відповідають дійсності.

Крім того, у Києві зафіксовано спалах гепатиту A. Інфекціоніст Максим Краснов прокоментував ситуацію.

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19:05 Джерело доходу — на яких купюрах гривні можна чимало заробити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:50 Санкції в дії — Росії бракує обладнання для флоту

18:42 Суд у справі про вбивство Фаріон відклали — яка причина

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