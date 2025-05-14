Как власть провалила расход средств для горожан — Київський час

Гостями эфира "Київський час" стали журналист Сергей Ауслендер, депутат Киевского городского совета от "Слуги Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко, а также советник Председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан. В частности, они обсудят срыв заседания бюджетной комиссии.

Посмотреть эфир "Київського часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 14 мая.

"Київський час"

Гости эфира обсудят, кто мешает работать в Киевском городском совете. Кроме того, они прокомментируют, почему профицит бюджета столицы остается бешеным.

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