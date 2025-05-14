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Как власть провалила расход средств для горожан — Київський час

Как власть провалила расход средств для горожан — Київський час

14 мая 2025 г. 19:00

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Как власть провалила расход средств для горожан — Київський час

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Гостями эфира "Київський час" стали журналист Сергей Ауслендер, депутат Киевского городского совета от  "Слуги Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко, а также советник Председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан. В частности, они обсудят срыв заседания бюджетной комиссии.

Посмотреть эфир "Київського часу" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 14 мая.

"Київський час"

Гости эфира обсудят, кто мешает работать в Киевском городском совете. Кроме того, они прокомментируют, почему профицит бюджета столицы остается бешеным.

Среди других тем:

  • Муниципальная стража: охрана порядка или частная армия? Почему переплачивают за услуги охраны?
  • Вспышка гепатита А в Киеве. Как уберечься?
  • Театры. Международная панорама и украинский опыт.

Напомним, в КГГА опровергли информацию о якобы отсутствии горячей воды в столице летом, отметив, что такие заявления не соответствуют действительности.

Кроме того, в Киеве зафиксирована вспышка гепатита A. Инфекционист Максим Краснов прокомментировал ситуацию.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона