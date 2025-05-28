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Що змінилось за 11 років Кличка при владі — ефір Київський час

Що змінилось за 11 років Кличка при владі — ефір Київський час

28 травня 2025 р. 19:00

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Що змінилось за 11 років Кличка при владі — ефір Київський час

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Віталій Кличко вже 11 років обіймає посаду міського голови Києва. Що відбувається в столиці з транспортом, мостами, озелененням та корупцією?

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Київський час

Про що ефір

Під час ефіру запрошені гості поговорять про:

  • 11 років мерської каденції Кличка: що виконано і не виконано,
  • транспорт,
  • мости,
  • корупцію,
  • озеленення міста,
  • кількість населення Києва та кількість переселенців.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА;
  • Микола Віхарєв — архітектор, керівник та засновник VIHAREV architects and engineers;
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
  • Владислав Михайленко — адвокат, громадський діяч;
  • Ольга Алтуніна — голова Ради ВПО Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому тарифи на комунальні послуги у Києві зростають, а якість залишається низькою.Тема тарифів на комунальні послуги турбує киян та загалом українців завжди.

Також ми повідомляли, як влада провалила витрату коштів для містян та хто заважає працювати у Київській міській раді.

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18:37 Динамо покине син легенди клубу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:00 Що змінилось за 11 років Кличка при владі — ефір Київський час

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17:50 Зеленський у Берліні попередив НАТО — ефір Вечір.LIVE

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14:15 Пресконференція Зеленського та Мерца у Німеччині — трансляція

Text

13:19 Зеленський прибув до Німеччини — ефір День.LIVE

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12:45 Зеленський зустрічається з Мерцем у Німеччині — трансляція