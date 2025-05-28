Що змінилось за 11 років Кличка при владі — ефір Київський час

Віталій Кличко вже 11 років обіймає посаду міського голови Києва. Що відбувається в столиці з транспортом, мостами, озелененням та корупцією?
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Київський час.
Про що ефір
Під час ефіру запрошені гості поговорять про:
- 11 років мерської каденції Кличка: що виконано і не виконано,
- транспорт,
- мости,
- корупцію,
- озеленення міста,
- кількість населення Києва та кількість переселенців.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА;
- Микола Віхарєв — архітектор, керівник та засновник VIHAREV architects and engineers;
- Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
- Владислав Михайленко — адвокат, громадський діяч;
- Ольга Алтуніна — голова Ради ВПО Київської міської державної адміністрації.
Нагадаємо, раніше ми писали, чому тарифи на комунальні послуги у Києві зростають, а якість залишається низькою.Тема тарифів на комунальні послуги турбує киян та загалом українців завжди.
Також ми повідомляли, як влада провалила витрату коштів для містян та хто заважає працювати у Київській міській раді.