Що змінилось за 11 років Кличка при владі — ефір Київський час

Віталій Кличко вже 11 років обіймає посаду міського голови Києва. Що відбувається в столиці з транспортом, мостами, озелененням та корупцією?

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Київський час.

Про що ефір

Під час ефіру запрошені гості поговорять про:

11 років мерської каденції Кличка: що виконано і не виконано,

транспорт,

мости,

корупцію,

озеленення міста,

кількість населення Києва та кількість переселенців.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА;

Микола Віхарєв — архітектор, керівник та засновник VIHAREV architects and engineers;

Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;

Владислав Михайленко — адвокат, громадський діяч;

Ольга Алтуніна — голова Ради ВПО Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому тарифи на комунальні послуги у Києві зростають, а якість залишається низькою.Тема тарифів на комунальні послуги турбує киян та загалом українців завжди.

Також ми повідомляли, як влада провалила витрату коштів для містян та хто заважає працювати у Київській міській раді.