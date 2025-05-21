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Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

21 травня 2025 р. 19:00

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Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

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19:00 Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

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17:50 Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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15:45 Вбивство Андрія Портнова у Мадриді — ефір з місця події

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Тема тарифів на комунальні послуги турбує киян та загалом українців завжди. Зокрема, жителів столиці хвилює, чому тарифи на комунальні послуги зростають, а якість залишається низькою.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі "Київського часу" у середу, 21 травня.

Гості ефіру "Київський час" 

Сьогодні обговорювати важливі події й теми будуть:

  • Журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
  • Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • Народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • Інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування Анна Мінюкова;
  • Політтехнолог Тарас Загородній;
  • Російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

  • Гаряча вода у Києві: буде чи не буде? Хто відповість за кригу в кранах?;
  • Тарифи. Київ найдорожче місто в Україні. За що платять кияни?;
  • Гідравлічні випробування і постійно провалля та фонтани. Що відбувається?;
  • Прибудинкова територія, електроенергія, газ. Куди ще дорожче та чи буде обіцяне скасування від КМВА?;
  • Заборгованість споживачів та виробників. Хто кому винен?;
  • Керуючі компанії. Монополія та схеми чи якість послуг?;
  • Підготовка до дня Києва. Аспекти: безпековий, офіційні заходи, розваги. Що готує столиця?.

Нещодавно у Нафтогазі розповіли про тарифи на газ та пояснили, до чого варто готуватися.

Раніше ми інформували, що ціни на електроенергію в Україні б’ють рекорди.

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20:03 В Україну екстрадували підозрювану в розкраданні землі під Києвом

20:00 Зміни у "Резерв+" — чому багатьох "взяли на облік"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:55 Байден не знав раніше про свій діагноз — у США спростували чутки

19:49 У Генштабі спростували чутки про завершення операції на Курщині

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19:00 Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

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17:50 Заява Трампа та нові переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

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