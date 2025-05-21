Шокуюча правда про тарифи на комуналку — ефір Київський час

Тема тарифів на комунальні послуги турбує киян та загалом українців завжди. Зокрема, жителів столиці хвилює, чому тарифи на комунальні послуги зростають, а якість залишається низькою.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі "Київського часу" у середу, 21 травня.
Гості ефіру "Київський час"
Сьогодні обговорювати важливі події й теми будуть:
- Журналіст (Ізраїль) Сергій Ауслендер;
- Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- Народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
- Інженер шляхів сполучення, спеціаліст в галузі мостобудування Анна Мінюкова;
- Політтехнолог Тарас Загородній;
- Російський політтехнолог Ростислав Мурзагулов.
Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"
Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:
- Гаряча вода у Києві: буде чи не буде? Хто відповість за кригу в кранах?;
- Тарифи. Київ найдорожче місто в Україні. За що платять кияни?;
- Гідравлічні випробування і постійно провалля та фонтани. Що відбувається?;
- Прибудинкова територія, електроенергія, газ. Куди ще дорожче та чи буде обіцяне скасування від КМВА?;
- Заборгованість споживачів та виробників. Хто кому винен?;
- Керуючі компанії. Монополія та схеми чи якість послуг?;
- Підготовка до дня Києва. Аспекти: безпековий, офіційні заходи, розваги. Що готує столиця?.
Нещодавно у Нафтогазі розповіли про тарифи на газ та пояснили, до чого варто готуватися.
Раніше ми інформували, що ціни на електроенергію в Україні б’ють рекорди.