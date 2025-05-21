Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

Тема тарифов на коммунальные услуги беспокоит киевлян и вообще украинцев всегда. В частности, жителей столицы волнует, почему тарифы на коммунальные услуги растут, а качество остается низким.
Об этом и не только поговорим в эфире "Київського часу" в среду, 21 мая.
Гости эфира "Київський час"
Сегодня обсуждать важные события и темы будут:
- Журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
- Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
- Народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
- Инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;
- Политтехнолог Тарас Загородний;
- Российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.
О чем будут говорить в эфире "Київський час"
Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:
- Горячая вода в Киеве: будет или не будет? Кто ответит за лед в кранах?
- Тарифы. Киев самый дорогой город в Украине. За что платят киевляне?
- Гидравлические испытания и постоянно провалы и фонтаны. Что происходит?
- Придомовая территория, электроэнергия, газ. Куда еще дороже и будет ли обещанная отмена от КГВА?
- Задолженность потребителей и производителей. Кто кому должен?
- Управляющие компании. Монополия и схемы или качество услуг?
- Подготовка ко дню Киева. Аспекты: безопасность, официальные мероприятия, развлечения. Что готовит столица?
Недавно в Нафтогазе рассказали о тарифах на газ и объяснили, к чему стоит готовиться.
Ранее мы информировали, что цены на электроэнергию в Украине бьют рекорды.