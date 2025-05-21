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Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

21 мая 2025 г. 19:00

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Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

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Тема тарифов на коммунальные услуги беспокоит киевлян и вообще украинцев всегда. В частности, жителей столицы волнует, почему тарифы на коммунальные услуги растут, а качество остается низким.

Об этом и не только поговорим в эфире "Київського часу" в среду, 21 мая.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы будут:

  • Журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;
  • Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • Народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
  • Инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;
  • Политтехнолог Тарас Загородний;
  • Российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • Горячая вода в Киеве: будет или не будет? Кто ответит за лед в кранах?
  • Тарифы. Киев самый дорогой город в Украине. За что платят киевляне?
  • Гидравлические испытания и постоянно провалы и фонтаны. Что происходит?
  • Придомовая территория, электроэнергия, газ. Куда еще дороже и будет ли обещанная отмена от КГВА?
  • Задолженность потребителей и производителей. Кто кому должен?
  • Управляющие компании. Монополия и схемы или качество услуг?
  • Подготовка ко дню Киева. Аспекты: безопасность, официальные мероприятия, развлечения. Что готовит столица?

Недавно в Нафтогазе рассказали о тарифах на газ и объяснили, к чему стоит готовиться.

Ранее мы информировали, что цены на электроэнергию в Украине бьют рекорды.

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20:00 Изменения в "Резерв+" — почему многих "взяли на учет"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:55 Байден не знал ранее о своем диагнозе — в США опровергли слухи

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19:00 Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

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