Шокирующая правда о тарифах на коммуналку — эфир Київський час

Тема тарифов на коммунальные услуги беспокоит киевлян и вообще украинцев всегда. В частности, жителей столицы волнует, почему тарифы на коммунальные услуги растут, а качество остается низким.

Об этом и не только поговорим в эфире "Київського часу" в среду, 21 мая.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы будут:

Журналист (Израиль) Сергей Ауслендер;

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

Народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

Инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения Анна Минюкова;

Политтехнолог Тарас Загородний;

Российский политтехнолог Ростислав Мурзагулов.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

Горячая вода в Киеве: будет или не будет? Кто ответит за лед в кранах?

Тарифы. Киев самый дорогой город в Украине. За что платят киевляне?

Гидравлические испытания и постоянно провалы и фонтаны. Что происходит?

Придомовая территория, электроэнергия, газ. Куда еще дороже и будет ли обещанная отмена от КГВА?

Задолженность потребителей и производителей. Кто кому должен?

Управляющие компании. Монополия и схемы или качество услуг?

Подготовка ко дню Киева. Аспекты: безопасность, официальные мероприятия, развлечения. Что готовит столица?

Недавно в Нафтогазе рассказали о тарифах на газ и объяснили, к чему стоит готовиться.

Ранее мы информировали, что цены на электроэнергию в Украине бьют рекорды.