Митинги киевлян под КГГА — чего требуют от столичных властей

Каждую субботу киевляне собираются под стенами Киевской городской государственной администрации на мирные акции "Деньги для ВСУ". Они требуют 20% из бюджета столицы выделять на нужды армии.

Такая же масштабная акция прошла в день второй годовщины великой войны, 24 февраля. На месте митинга побывала корреспондентка Новини. LIVE.

Что требуют киевлянами от местных властей

Участники акции "Деньги на ВСУ" 24 февраля снова собрали под стенами КГГА и продолжают просить большего выделения средств для Сил обороны. Они считают, что власти делают недостаточно для защитников страны и призывают увеличить помощь армии с 1% от бюджета до 20%. Кроме того, киевляне требуют, чтобы из городского бюджета выделялись средства на инклюзивность и реабилитацию бойцов.

Вчера у митингующих появились плакаты о том, если власть не будет помогать своему войску и обеспечивать всем необходимым, то в Украине будет отмечать еще одну годовщину войны.

Также киевляне отправились походом к Майдану, чтобы минутой молчания почтить память погибших Героев.

Напомним, глава Офиса Трансформации Максим Бахматов заявил, что из бюджета столицы вполне реально выделять 20% на нужды Вооруженных сил Украины. По его словам, для этого только нужно "перестать воровать".

Ранее он рассказывал, что из госбюджета столицы крадется каждая третья гривна. Поэтому и связан ряд проблем, как с состоянием мостов через Днепр, так и с негативной картиной для МВФ.