Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Митинги киевлян под КГГА — чего требуют от столичных властей arrow
Митинги киевлян под КГГА — чего требуют от столичных властей

Митинги киевлян под КГГА — чего требуют от столичных властей

24 февраля 2024 г. 12:55

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
Новость с видео

23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

Text
Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

Text
Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

Text

20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

Text
Новость с видео

17:48 Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

Text

13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

Text

12:55 Митинги киевлян под КГГА — чего требуют от столичных властей

Text

12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

Text

08:08Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

Text
Новость с видео

23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

Text
Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

Text
Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

Text

20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

Text
Новость с видео

17:48 Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

Text

13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

Text

12:55 Митинги киевлян под КГГА — чего требуют от столичных властей

Text

12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

Text

08:08 Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

Каждую субботу киевляне собираются под стенами Киевской городской государственной администрации на мирные акции "Деньги для ВСУ". Они требуют 20% из бюджета столицы выделять на нужды армии. 

Такая же масштабная акция прошла в день второй годовщины великой войны, 24 февраля. На месте митинга побывала корреспондентка Новини. LIVE.

Что требуют киевлянами от местных властей

Участники акции "Деньги на ВСУ" 24 февраля снова собрали под стенами КГГА и продолжают просить большего выделения средств для Сил обороны. Они считают, что власти делают недостаточно для защитников страны и призывают увеличить помощь армии с 1% от бюджета до 20%. Кроме того, киевляне требуют, чтобы из городского бюджета выделялись средства на инклюзивность и реабилитацию бойцов.

Вчера у митингующих появились плакаты о том, если власть не будет помогать своему войску и обеспечивать всем необходимым, то в Украине будет отмечать еще одну годовщину войны.

Также киевляне отправились походом к Майдану, чтобы минутой молчания почтить память погибших Героев.

Напомним, глава Офиса Трансформации Максим Бахматов заявил, что из бюджета столицы вполне реально выделять 20% на нужды Вооруженных сил Украины. По его словам, для этого только нужно "перестать воровать".

Ранее он рассказывал, что из госбюджета столицы крадется каждая третья гривна. Поэтому и связан ряд проблем, как с состоянием мостов через Днепр, так и с негативной картиной для МВФ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

09:45 Протесты в Польше — СМИ заметили новые пророссийские лозунги

09:42 Арсеналу покорилось уникальное достижение

09:30 В Авдеевке бойцы Третьей штурмовой бригады за 15 минут уничтожили 30 оккупантов

09:05 Фьюри может не успеть восстановиться к бою с Усиком — тренер оценил рассечение

09:00 Сколько мирных жителей могли погибнуть за два года войны в Украине — оценка экспертов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:52 Ночная атака дронов — сколько вражеских БпЛА уничтожили Воздушные силы

08:29 Магнитные бури 25 февраля — из космоса ожидается мощная опасность

08:28 Враг пытался дважды штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра, — Генштаб

08:11 Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина

07:51 Очереди на границе с Украиной — на каких пунктах пропуска придется задержаться

09:45 Протесты в Польше — СМИ заметили новые пророссийские лозунги

09:42 Арсеналу покорилось уникальное достижение

09:30 В Авдеевке бойцы Третьей штурмовой бригады за 15 минут уничтожили 30 оккупантов

09:05 Фьюри может не успеть восстановиться к бою с Усиком — тренер оценил рассечение

09:00 Сколько мирных жителей могли погибнуть за два года войны в Украине — оценка экспертов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:52 Ночная атака дронов — сколько вражеских БпЛА уничтожили Воздушные силы

08:29 Магнитные бури 25 февраля — из космоса ожидается мощная опасность

08:28 Враг пытался дважды штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра, — Генштаб

08:11 Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина

07:51 Очереди на границе с Украиной — на каких пунктах пропуска придется задержаться

06:30 Два года войны — от чего спасли Украину и мир Вооруженные силы

Новость с фото

05:55 Два года не дома — как живут украинцы в Испании

Новость с фото

05:27 Цены на продукты в Украине — на сколько в феврале подорожали мука, каши и сахар

24 февраля 2024
Новость с фото

21:55 Убытки и переименования — Харьков за два года полномасштабной войны

Новость с фото

20:29 Два года не дома — как живут украинцы в Ирландии

20:01 Два года войны — какая современная западная техника помогла бы Украине

Новость с фото

18:00 Декоммунизация по-одесски — как изменился город за два года полномасштабной войны

Новость с фото

15:21 Два года не дома — как живут украинцы в Германии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:54 Изменения жизни харьковчан и Харькова за два года войны — опрос горожан

Новость с фото

08:30 Два года не дома — как живут украинцы в Польше

Text
Новость с видео

23:56 Сколько на самом деле киевляне должны платить за проезд в Киеве — Бахматов назвал сумму

Text
Новость с видео

21:40 В центре Вены состоялась масштабная акция в поддержку украинцев

Text
Новость с видео

20:59 В Риге на площади собрались сотни людей в поддержку украинцев

Text

20:13 Экс-советник Кличка заявил, что метро на Троещину будет стоять, как отстройка Мариуполя

Text
Новость с видео

17:48 Экс-советник Кличко рассказал, что делать с недостройками в Киеве и можно ли их отдать переселенцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:43 Бахматов рассказал, почему международные партнеры не выделяют Кличко деньги на ремонт города

Text

13:16 Вторая годовщина полномасштабной войны и фейки РФ против Украины — эфир Новини.LIVE

Text

12:55 Митинги киевлян под КГГА — чего требуют от столичных властей

Text

12:46 Бахматов рассказал, на сколько реально выделять 20 процентов бюджета Киева на ВСУ

Text

08:08 Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE