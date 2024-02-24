Мітинги киян під КМДА — чого вимагають від столичної влади

Щосуботи кияни збираються під стінами Київської міської державної адміністрації на мирні акції "Гроші для ЗСУ". Вони вимагають 20% з бюджету столиці виділяти на потреби армії.

Така ж масштабна акція відбулася у день другої річниці великої війни, 24 лютого. На місці мітингу побувала кореспондентка Новини.LIVE.

Що вимагають киянами від місцевої влади

Учасники акції "Гроші на ЗСУ" 24 лютого вкотре зібрали під стінами КМДА та продовжують просити більшого виділення коштів для Сил оборони. Вони вважають, що влада робить недостатньо для оборонців країни та закликають збільшити допомогу армії з 1% від бюджету до 20%. Крім того, кияни вимагають, аби з міського бюджету виділялись кошти на інклюзивність та реабілітацію бійців.

Вчора у мітингарів з'явилися плакати про те, якщо влада не буде допомогати своєму війську та забезпечувати усім необхідним, то в Україні будуть відзначати ще одні роковини війни.

Також кияни вирушили ходою до Майдану, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих Героїв.

Нагадаємо, голова Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що з бюджету столиці цілком реально виділяти 20% на потреби Збройних сил України. За його словами, для цього лише потрібно "перестати красти".

Раніше він розповідав, що з держбюджету столиці крадеться кожна третя гривня. Через це і пов'язана низка проблем, як зі станом мостів через Дніпро, так і з негативною картиною для МВФ.