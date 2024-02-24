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Мітинги киян під КМДА — чого вимагають від столичної влади

Мітинги киян під КМДА — чого вимагають від столичної влади

24 лютого 2024 р. 12:55

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Новина з відео

21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

Text
Новина з відео

20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

Text

20:13 Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

Text
Новина з відео

17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:43 Бахматов розповів, чому міжнародні партнери не виділяють Кличку гроші на ремонт міста

Text

13:16 Друга річниця повномасштабної війни та фейки РФ проти України — ефір Новини.LIVE

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12:55 Мітинги киян під КМДА — чого вимагають від столичної влади

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Щосуботи кияни збираються під стінами Київської міської державної адміністрації на мирні акції "Гроші для ЗСУ". Вони вимагають 20% з бюджету столиці виділяти на потреби армії.

Така ж масштабна акція відбулася у день другої річниці великої війни, 24 лютого. На місці мітингу побувала кореспондентка Новини.LIVE. 

Що вимагають киянами від місцевої влади

Учасники акції "Гроші на ЗСУ" 24 лютого вкотре зібрали під стінами  КМДА та продовжують просити більшого виділення коштів для Сил оборони. Вони вважають, що влада робить недостатньо для оборонців країни та закликають збільшити допомогу армії з 1% від бюджету до 20%. Крім того, кияни вимагають, аби з міського бюджету виділялись кошти на інклюзивність та реабілітацію бійців. 

Вчора у мітингарів з'явилися плакати про те, якщо влада не буде допомогати своєму війську та забезпечувати усім необхідним, то в Україні будуть відзначати ще одні роковини війни.

Також кияни вирушили ходою до Майдану, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих Героїв.

Нагадаємо, голова Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що з бюджету столиці цілком реально виділяти 20% на потреби Збройних сил України. За його словами, для цього лише потрібно "перестати красти". 

Раніше він розповідав, що з держбюджету столиці крадеться кожна третя гривня. Через це і пов'язана низка проблем, як зі станом мостів через Дніпро, так і з негативною картиною для МВФ.

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09:30 В Авдіївці бійці Третьої штурмової бригади за 15 хвилин знищили 30 окупантів

09:05 Ф'юрі може не встигнути відновитися до бою з Усиком — тренер оцінив розсічення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:00 Скільки мирних жителів могли загинути за два роки великої війни в Україні — оцінка експертів

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21:40 У центрі Відня відбулася масштабна акція на підтримку українців

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20:59 У Ризі на площі зібралися сотні людей на підтримку українців

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20:13 Ексрадник Кличка заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя

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17:48 Ексрадник Кличка розповів, що робити з недобудовами у Києві та чи можна їх віддати переселенцям

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