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Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

12 сентября 2024 г. 20:08

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Во время строительства тоннеля синей ветки метрополитена в Киеве было допущено множество ошибок. В связи с этим участок находился в нестабильном состоянии, что и привело к остановке движения.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Тарас Козак в эфире День.LIVE в четверг, 12 сентября.

Ремонт синей ветки метрополитена в Киеве

Козак заявил, что во время строительства тоннеля на синей ветке было допущено немало ошибок.

"Были определенные ошибки при проектировании, но они не критичны, поэтому не сильно повлияли на эту ситуацию. А вот при строительстве действительно было очень много ошибок", — подчеркнул депутат.

По его словам, проект предусматривал прохождение тоннеля в месте перехода твердых грунтов в водонасыщенные грунты.

"Это сложная геологическая конструкция вблизи рек Лыбедь и Совка. Поэтому строительство требовало использования специальных химических закрепителей для стабилизации грунта. Однако, этого не сделали, даже закупки химиката не проводились. Следовательно, тоннель просто "плавал" в песке и грязи", — заявил Козак. 

Он добавил, что туннель повреждался и из-за сильных нагрузок во время движения поездов метро.

"Это расшатывание привело к тому, что в какой-то момент тоннель не выдержал, — отметил депутат Киевсовета.

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19:52 Зеленский поделился деталями встречи с прокурором Международного уголовного суда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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