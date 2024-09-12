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Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

12 сентября 2024 г. 14:49

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14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

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13:00 Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

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12:25 Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

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11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
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22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

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21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

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18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

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В Киеве продолжают расследование причин аварии на синей ветке метро. Ремонт между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" стоил 400 млн грн. В рамках работы временной следственной комиссии будут исследовать адекватность расходов.

Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии КМР по бюджету Андрей Витренко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 12 сентября.

Ремонт тоннеля на синей ветке метрополитена

Витренко отметил, что причины инцидента до сих пор остаются неизвестными, однако в рамках уголовного производства рассматриваются несколько версий.

"Мы пригласили несколько аудитов и экспертных выводов по этой аварии. По мнению экспертов, одной из причин может быть некачественное содержание перегонного тоннеля", — отметил депутат Киеврады.

Он добавил, что на ремонт тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" потратили около 400 млн грн. По словам Ветренко, сроки завершения работ неоднократно переносились из-за сложности восстановления этого участка.

"Будем исследовать в рамках ВСК адекватность бюджетных расходов. Потому что источником был резервный фонд города Киева. А резервный фонд нужно еще использовать для преодоления последствий российской агрессии", — подчеркнул депутат.

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15:40 Украину будет штормить циклон Аннет — Диденко предупредила, где будут ливни и когда похолодает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:27 Критические энергообъекты до сих пор остаются уязвимыми — Курдицкий назвал причину

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