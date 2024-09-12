Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

В Киеве продолжают расследование причин аварии на синей ветке метро. Ремонт между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" стоил 400 млн грн. В рамках работы временной следственной комиссии будут исследовать адекватность расходов.

Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии КМР по бюджету Андрей Витренко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 12 сентября.

Ремонт тоннеля на синей ветке метрополитена

Витренко отметил, что причины инцидента до сих пор остаются неизвестными, однако в рамках уголовного производства рассматриваются несколько версий.

"Мы пригласили несколько аудитов и экспертных выводов по этой аварии. По мнению экспертов, одной из причин может быть некачественное содержание перегонного тоннеля", — отметил депутат Киеврады.

Он добавил, что на ремонт тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" потратили около 400 млн грн. По словам Ветренко, сроки завершения работ неоднократно переносились из-за сложности восстановления этого участка.

"Будем исследовать в рамках ВСК адекватность бюджетных расходов. Потому что источником был резервный фонд города Киева. А резервный фонд нужно еще использовать для преодоления последствий российской агрессии", — подчеркнул депутат.