Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о разрешении Украине бить ракетами Storm Shadow по России. Также обсудим новые пакеты помощи от США, Великобритании, Латвии, Хорватии и Литвы.

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О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE также поговорим и о возобновлении полноценной работы синей ветки метро в Киеве.

Кроме того, узнаем последние новости о ситуации с загрязнением реки Десна.

Гости сегодняшнего эфира:

депутат Киевского городского совета Тарас Козак;

доктор юридических наук Леонид Емец;

политтехнолог Тарас Загородний;

политтехнолог Олег Постернак;

старший лейтенант ВСУ, Кавалер ордена Б.Хмельницкого Мельник Николай.