Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о разрешении Украине бить ракетами Storm Shadow по России. Также обсудим новые пакеты помощи от США, Великобритании, Латвии, Хорватии и Литвы.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире День.LIVE также поговорим и о возобновлении полноценной работы синей ветки метро в Киеве.
Кроме того, узнаем последние новости о ситуации с загрязнением реки Десна.
Гости сегодняшнего эфира:
- депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
- доктор юридических наук Леонид Емец;
- политтехнолог Тарас Загородний;
- политтехнолог Олег Постернак;
- старший лейтенант ВСУ, Кавалер ордена Б.Хмельницкого Мельник Николай.