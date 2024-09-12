Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про дозвіл Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії. Також обговоримо нові пакети допомоги від США, Великої Британії, Латвії, Хорватії та Литви.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE також поговоримо і про відновлення повноцінної роботи синьої гілки метро у Києві.

Крім того, дізнаємося останні новини про ситуацію із забрудненням річки Десна.

Гості сьогоднішнього ефіру:

депутат Київської міської ради Тарас Козак;

доктор юридичних наук Леонід Ємець;

політтехнолог Тарас Загородній;

політтехнолог Олег Постернак;

старший лейтенант ЗСУ, Кавалер ордену Б.Хмельницького Мельник Микола.