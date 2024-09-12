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Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

12 вересня 2024 р. 14:49

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14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

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13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

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12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

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11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

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18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

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17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

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У Києві продовжують розслідування причин аварії на синій гілці метро. Ремонт між станціями "Либідська" і "Деміївська" коштував 400 мільйонів гривень. У рамках роботи тимчасової слідчої комісію досліджуватимуть адекватність витрат.

Про це повідомив голова Постійної комісії КМР з питань бюджету Андрій Вітренко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 12 вересня.

Ремонт тунелю на синій гілці метрополітену

Вітренко зазначив, що наразі причини інциденту досі залишаються невідомими, проте у рамках кримінального провадження розглядаються кілька версій.

"Ми запросили кілька аудитів та експертних висновків щодо цієї аварії. За думкою експертів, однією з причин може бути неякісне утримання перегонного тунелю", — зауважив депутат Київради.

Він додав, що на ремонт тунелю між станціями "Либідська" і "Деміївська" витратили близько 400 млн грн. За словами Вітренка, терміни завершення робіт неодноразово переносилися через складність відновлення цієї ділянки.

"Будемо досліджувати в межах ТСК адекватність бюджетних витрат. Тому що джерелом був резервний фонд міста Києва. А резервний фонд треба ще ж використовувати для подолання наслідків російської агресії", — підкреслив депутат.

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15:10 Цій історії три роки — Кудрицький висловився про своє звільнення з Укренерго та Зеленського

15:05 До Києва забруднена вода може дійти за лічені дні — яка ситуація у річках Сейм та Десна

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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