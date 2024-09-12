Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

У Києві продовжують розслідування причин аварії на синій гілці метро. Ремонт між станціями "Либідська" і "Деміївська" коштував 400 мільйонів гривень. У рамках роботи тимчасової слідчої комісію досліджуватимуть адекватність витрат.

Про це повідомив голова Постійної комісії КМР з питань бюджету Андрій Вітренко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 12 вересня.

Ремонт тунелю на синій гілці метрополітену

Вітренко зазначив, що наразі причини інциденту досі залишаються невідомими, проте у рамках кримінального провадження розглядаються кілька версій.

"Ми запросили кілька аудитів та експертних висновків щодо цієї аварії. За думкою експертів, однією з причин може бути неякісне утримання перегонного тунелю", — зауважив депутат Київради.

Він додав, що на ремонт тунелю між станціями "Либідська" і "Деміївська" витратили близько 400 млн грн. За словами Вітренка, терміни завершення робіт неодноразово переносилися через складність відновлення цієї ділянки.

"Будемо досліджувати в межах ТСК адекватність бюджетних витрат. Тому що джерелом був резервний фонд міста Києва. А резервний фонд треба ще ж використовувати для подолання наслідків російської агресії", — підкреслив депутат.