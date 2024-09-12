Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Під час будівництва тунелю синьої гілки метрополітену у Києві було допущено чимало помилок. У зв'язку із цим ділянка перебувала у нестабільному стані, що і призвело до зупинки руху.

Про це повідомив депутат Київради Тарас Козак в ефірі День.LIVE у четвер, 12 вересня.

Ремонт синьої гілки метрополітену в Києві

Козак заявив, що під час будівництва тунелю на синій гілці було допущено чимало помилок.

"Були певні помилки при проєктуванні, але вони не критичні, тому не сильно вплинули на цю ситуацію. А от при будівництві справді було дуже багато помилок", — підкреслив депутат.

За його словами, проєкт передбачав проходження тунелю в місці переходу твердих ґрунтів у водонасичені ґрунти.

"Це складна геологічна конструкція поблизу річок Либідь і Совка. Тому будівництво вимагало використання спеціальних хімічних закріплювачів для стабілізації ґрунту. Однак, цього не зробили, навіть закупівлі хімікату не проводилися. Відтак, тунель просто "плавав" у піску та багнюці", — заявив Козак.

Він додав, що тунель пошкоджувався й через сильні навантаження під час руху поїздів метро.

"Це розхитування призвело до того, що в якийсь момент тунель не витримав", — зауважив депутат Київради.