Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил arrow
Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

25 февраля 2024 г. 16:10

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

Text

16:30Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Text

16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

Text

15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

Text

15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

Text

14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

Text

14:08 Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

Text

12:39 Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

Text

12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

Text

16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Text

16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

Text

15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

Text

15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

Text

14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

Text

14:08 Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

Text

12:39 Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

Text

12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

Основатель и глава Офиса Трансформации и эксрадник Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что в Киеве недостаточно выполняется план по мобилизации. По его мнению, в столице следует проводить проверки, чтобы исправить ситуацию.

Об этом Бахматов сообщил в интервью Новини.LIVE.

Как происходит мобилизация в Киеве

"Я знаю точно, что есть области, где спокойно выполняется план по мобилизации, например Ровенская область, и никто не говорит, что права нарушают, страдают", — сказал Бахматов.

Он добавил, что если есть информация о невыполнении плана мобилизации в Киеве, значит действительно существует проблема. Бахматов считает, что исправить ситуацию можно путем проведения соответствующих проверок.

"Если в Киеве недорабатывают, то нужно просто проверить. Потому что, знаете, сейчас пришел новый Главнокомандующий ВСУ и выяснилось, что треть военных не принимает участие в военных действиях, а где-то в другом месте находятся", — сказал эксрадник Кличко.

Напомним, ранее Бахматов заявил, что тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" могут открыть спустя годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время. Также он назвал сумму, которую действительно киевляне должны платить за проезд в Киеве.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

16:42 В Польше неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы

16:35 Во Львове судили нацгвардейца, который избил знакомого и угрожал ему пистолетом

16:30 Чего ждать одесситам от погоды завтра

Text

16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:25 Буданов рассказал, как долго в России будет случаться "хлопок"

16:20 Сборная Украины по стрельбе из лука добыла девять наград на Евро

Новость с видео

16:15 Министр инфраструктуры объяснил, почему этой зимой в Украине не было блэкаутов

16:12 Лубинец заявил, что Красный крест не может попасть в места, где РФ удерживает пленных

Text

16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

16:42 В Польше неизвестные высыпали десять вагонов украинской кукурузы

16:35 Во Львове судили нацгвардейца, который избил знакомого и угрожал ему пистолетом

16:30 Чего ждать одесситам от погоды завтра

16:25 Буданов рассказал, как долго в России будет случаться "хлопок"

16:20 Сборная Украины по стрельбе из лука добыла девять наград на Евро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

16:15 Министр инфраструктуры объяснил, почему этой зимой в Украине не было блэкаутов

16:12 Лубинец заявил, что Красный крест не может попасть в места, где РФ удерживает пленных

16:05 Какие убытки понесли энергообъекты Украины от российских обстрелов во время полномасштабной войны

16:00 Новая угроза уклонистам — у границ на Одесчине заметили променад вепрей

16:00 ВСУ опровергли слухи РФ о захвате села Ласточкино

06:30 Два года войны — от чего спасли Украину и мир Вооруженные силы

Новость с фото

05:55 Два года не дома — как живут украинцы в Испании

Новость с фото

05:27 Цены на продукты в Украине — на сколько в феврале подорожали мука, каши и сахар

24 февраля 2024
Новость с фото

21:55 Убытки и переименования — Харьков за два года полномасштабной войны

Новость с фото

20:29 Два года не дома — как живут украинцы в Ирландии

20:01 Два года войны — какая современная западная техника помогла бы Украине

Новость с фото

18:00 Декоммунизация по-одесски — как изменился город за два года полномасштабной войны

Новость с фото

15:21 Два года не дома — как живут украинцы в Германии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:54 Изменения жизни харьковчан и Харькова за два года войны — опрос горожан

Новость с фото

08:30 Два года не дома — как живут украинцы в Польше

Text

16:43 Гордон высказал мнение о том, на каком языке следует говорить в Украине

Text

16:30 Форум "Украина. Год 2024" — началась пресс-конференция Зеленского

Text

16:10 Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

Text

15:38 Лубинец рассказал, что РФ делает с похищенными украинскими детьми

Text

15:20 Сколько стран уже подписали соглашения с Украиной о членстве в НАТО — Ермак ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:51 Лубинец рассказал, сколько гражданских украинцев находятся в плену РФ

Text

14:30 Форум военно-политического руководства "Украина. Год 2024" — прямая трансляция

Text

14:08 Буданов прокомментировал сбитие А-50 и рассказал, сколько у РФ еще есть таких самолетов

Text

12:39 Камышин заявил, что в Украины появилось дальнобойное оружие — какое расстояние может преодолевать

Text

12:22 Эксрадник Кличко рассказал, чем грозит большое количество бессплатных парковок в Киеве