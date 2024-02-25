Действительно ли в Киеве менее всего мобилизованных в ряды ВСУ — эксрадник Кличко ответил

Основатель и глава Офиса Трансформации и эксрадник Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что в Киеве недостаточно выполняется план по мобилизации. По его мнению, в столице следует проводить проверки, чтобы исправить ситуацию.

Об этом Бахматов сообщил в интервью Новини.LIVE.

Как происходит мобилизация в Киеве

"Я знаю точно, что есть области, где спокойно выполняется план по мобилизации, например Ровенская область, и никто не говорит, что права нарушают, страдают", — сказал Бахматов.

Он добавил, что если есть информация о невыполнении плана мобилизации в Киеве, значит действительно существует проблема. Бахматов считает, что исправить ситуацию можно путем проведения соответствующих проверок.

"Если в Киеве недорабатывают, то нужно просто проверить. Потому что, знаете, сейчас пришел новый Главнокомандующий ВСУ и выяснилось, что треть военных не принимает участие в военных действиях, а где-то в другом месте находятся", — сказал эксрадник Кличко.

Напомним, ранее Бахматов заявил, что тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" могут открыть спустя годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время. Также он назвал сумму, которую действительно киевляне должны платить за проезд в Киеве.