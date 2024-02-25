Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Засновник та голова Офісу Трансформації та ексрадник Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що у Києві недостатньо виконується план з мобілізації. На його думку, у столиці слід проводити перевірки, щоб виправити ситуацію.

Про це Бахматов повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Як відбувається мобілізація в Києві

"Я знаю точно, що є області, де спокійно виконується план по мобілізації, наприклад Рівненська область, і ніхто не каже, що права порушують, потерпають", — сказав Бахматов.

Він додав, що якщо є інформація про невиконання плану мобілізації в Києві, то значить дійсно існує проблема. Бахматов вважає, що виправити ситуацію можна шляхом проведення відповідних перевірок.

"Якщо в Києві недопрацьовують, то треба просто перевірити. Бо, знаєте, зараз прийшов новий Головнокомандувач ЗСУ і з'ясувалося, що третина військових не приймає участь у військових діях, а десь в іншому місці знаходяться", — сказав ексрадник Кличка.

Нагадаємо, раніше Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто очікувати, що це станеться найближчим часом. Також він назвав суму, яку насправді кияни мають платити за проїзд у Києві.