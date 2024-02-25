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Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

25 лютого 2024 р. 16:10

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16:10 Чи дійсно у Києві найменш мобілізованих до лав ЗСУ — ексрадник Кличка відповів

Text

15:38 Лубінець розповів, що РФ робить з викраденими українськими дітьми

Text

15:20 Скільки країн вже підписали угоди з Україною про членство в НАТО — Єрмак відповів

Text

14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

Text

14:08 Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

Text

12:39 Камишін заявив, що в України з'явилася далекобійна зброя — яку відстань може долати

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12:22 Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

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11:27 У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою

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Засновник та голова Офісу Трансформації та ексрадник Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що у Києві недостатньо виконується план з мобілізації. На його думку, у столиці слід проводити перевірки, щоб виправити ситуацію. 

Про це Бахматов повідомив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Як відбувається мобілізація в Києві

"Я знаю точно, що є області, де спокійно виконується план по мобілізації, наприклад Рівненська область, і ніхто не каже, що права порушують, потерпають", — сказав Бахматов. 

Він додав, що якщо є інформація про невиконання плану мобілізації в Києві, то значить дійсно існує проблема. Бахматов вважає, що виправити ситуацію можна шляхом проведення відповідних перевірок. 

"Якщо в Києві недопрацьовують, то треба просто перевірити. Бо, знаєте, зараз прийшов новий Головнокомандувач ЗСУ і з'ясувалося, що третина військових не приймає участь у військових діях, а десь в іншому місці знаходяться", — сказав ексрадник Кличка. 

Нагадаємо, раніше Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто очікувати, що це станеться найближчим часом. Також він назвав суму, яку насправді кияни мають платити за проїзд у Києві.

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16:20 Збірна України зі стрільби з лука здобула дев'ять нагород на Євро

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16:15 Міністр інфраструктури пояснив, чому цієї зими в Україні не було блекаутів

16:12 Лубінець заявив, що Червоний хрест не може потрапити до місць, де РФ утримує полонених

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:05 Яких збитків зазнали енергооб'єкти України від російських обстрілів під час повномасштабної війни

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14:51 Лубінець розповів, скільки цивільних українців перебувають у полоні РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:30 Форум військово-політичного керівництва "Україна. Рік 2024" — пряма трансляція

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14:08 Буданов прокоментував збиття А-50 і розповів, скільки РФ має ще таких літаків

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12:22 Ексрадник Кличка розповів, чим загрожує велика кількість безоплатних парковок в Києві

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11:27 У Києві відбувається церемонія прощання з дисидентом Степаном Хмарою