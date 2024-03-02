Основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию. Он заявил, что столичный мэр Виталий Кличко неэффективно выполняет задачи.

Об этом Максим Бахматов рассказал в эфире Новини.LIVE.

Децентрализация в Киеве

Бахматов отметил, что происходящее в Киеве можно процитировать латинской цитатой Manus manum lavat, что в переводе — рука руку моет.

Бахматов считает, что необходим контроль на местах и сотрудничество с локальными громадами. По его словам, именно поэтому Офис Трансформации ездит по районам и общается с жителями. После этого производится анализ.

"Что будет согласно закону о столице, у нас есть старый закон о столице и есть попытки создать новый закон о столице. Вчера имел подробную беседу с Виталием Безгиным, который является руководителем временно-следственной комиссии по поводу эффективности использования и проблематики киевских всех проектов. Вот мы посмотрим, что там будет наработано за полгода и как депутаты будут иметь потенциал "вжарить" неэффективность Киевской власти, если будет доказана, или побить по плечу, сказав: "Молодцы!" — говорит он.

Основатель и глава Офиса Трансформации подчеркнул, что все столичные депутаты распределяют в среднем 70-80 млрд грн ежегодно за бесплатно. Он заявил, что не верит в такую эффективность.

Напомним, Бахматов рассказал, есть ли результаты работы комиссии по метро Киева. По его словам, уже более двух месяцев создана комиссия из депутатов Киевсовета.

Также он рассказал, как столичные власти разворовывали деньги, предназначенные на ремонте киевского метрополитена. Он подчеркнул, что речь идет о минимум 20-30 миллионах гривен.