Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию arrow
Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

2 марта 2024 г. 18:08

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Text

12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

Text

08:18 Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Text

00:03 Водополье в Киеве — грозит ли метрополитену столицы затопление

1 марта 2024
Text

21:30 Киевляне задыхаются! Что не так с Бортницкой станцией — расследование "Наше дело"

Text

20:29 Столичный метрополитен затапливает, а чиновники в коррупционном вакууме — эфир Новини.LIVE

Text

20:16Кого порадует государство увеличением пенсий и с соцпомощью — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 ВСУ продолжают сбивать российские истребители, а Путин угрожает ядерной войной — эфир Новини.LIVE

Text

18:40 Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

Text

18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Text

12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

Text

08:18 Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Text

00:03 Водополье в Киеве — грозит ли метрополитену столицы затопление

1 марта 2024
Text

21:30 Киевляне задыхаются! Что не так с Бортницкой станцией — расследование "Наше дело"

Text

20:29 Столичный метрополитен затапливает, а чиновники в коррупционном вакууме — эфир Новини.LIVE

Text

20:16 Кого порадует государство увеличением пенсий и с соцпомощью — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 ВСУ продолжают сбивать российские истребители, а Путин угрожает ядерной войной — эфир Новини.LIVE

Text

18:40 Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию. Он заявил, что столичный мэр Виталий Кличко неэффективно выполняет задачи.

Об этом Максим Бахматов рассказал в эфире Новини.LIVE.

Децентрализация в Киеве

Бахматов отметил, что происходящее в Киеве можно процитировать латинской цитатой Manus manum lavat, что в переводе — рука руку моет.

Бахматов считает, что необходим контроль на местах и сотрудничество с локальными громадами. По его словам, именно поэтому Офис Трансформации ездит по районам и общается с жителями. После этого производится анализ.

"Что будет согласно закону о столице, у нас есть старый закон о столице и есть попытки создать новый закон о столице. Вчера имел подробную беседу с Виталием Безгиным, который является руководителем временно-следственной комиссии по поводу эффективности использования и проблематики киевских всех проектов. Вот мы посмотрим, что там будет наработано за полгода и как депутаты будут иметь потенциал "вжарить" неэффективность Киевской власти, если будет доказана, или побить по плечу, сказав: "Молодцы!" — говорит он.

Основатель и глава Офиса Трансформации подчеркнул, что все столичные депутаты распределяют в среднем 70-80 млрд грн ежегодно за бесплатно. Он заявил, что не верит в такую эффективность.

Напомним, Бахматов рассказал, есть ли результаты работы комиссии по метро Киева. По его словам, уже более двух месяцев создана комиссия из депутатов Киевсовета.

Также он рассказал, как столичные власти разворовывали деньги, предназначенные на ремонте киевского метрополитена. Он подчеркнул, что речь идет о минимум 20-30 миллионах гривен.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

18:07 Руководитель вновь созданного "Державного оператора тилу" срывает поставки продовольствия для армии

17:50 На Николаевщине прокуратура требует возвращения 150 га земли в государственную собственность

обновлено:

17:47 В Одессе вытащили из-под завалов тело матери с ребенком

17:35 Глава Львовского областного ТЦК Ниязов ушел с должности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:27 Динамо в непростом матче обыграло Черноморец — Шовковский еще не терял очки

обновлено:

17:15 ВСУ атаковали два вражеских истребителя на восточном направлении, — Олещук

17:11 Россия прекратила полеты А-50 — в британской разведке объяснили причину

17:05 Оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область — пострадали двое полицейских

16:53 На Львовщине судили солдата, который на несколько часов отлучился от службы — детали

18:07 Руководитель вновь созданного "Державного оператора тилу" срывает поставки продовольствия для армии

17:50 На Николаевщине прокуратура требует возвращения 150 га земли в государственную собственность

обновлено:

17:47 В Одессе вытащили из-под завалов тело матери с ребенком

17:35 Глава Львовского областного ТЦК Ниязов ушел с должности

17:27 Динамо в непростом матче обыграло Черноморец — Шовковский еще не терял очки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

17:15 ВСУ атаковали два вражеских истребителя на восточном направлении, — Олещук

17:11 Россия прекратила полеты А-50 — в британской разведке объяснили причину

17:05 Оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область — пострадали двое полицейских

16:53 На Львовщине судили солдата, который на несколько часов отлучился от службы — детали

16:50 Португалия заказала авианосец для дронов в Черном море — подробности

08:07 Самые ожидаемые компьютерные игры марта — сколько они стоят и когда выйдут

06:30 Силы логистики — чем занимается одна из самых молодых служб ВСУ

1 марта 2024
Эксклюзив

21:10 Обращение непризнанного Приднестровья в РФ — чем это чревато для Украины и Одесчины

16:08 Генерал Карпенко — что известно о новом командующем Сил логистики ВСУ

Эксклюзив

15:40 Как дожить до ста лет — секрет долголетия от львовской юбилярши (видео)

06:30 Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

Новость с фото

06:00 Чего нам ждать с весны — как изменится стоимость коммуналки для одесситов

29 февраля 2024
Эксклюзив

19:55 Рассыпание зерна в Польше и провокации со стороны России — разговор с экономистом

07:03 Война в Израиле — что происходит в Секторе Газа и что будет дальше

06:30 Артустановка DITA — что за технику Нидерланды заказали для ВСУ в Чехии

Text

18:08 Бахматов ответил, почему Киеву не удается провести успешную децентрализацию

Text

14:01 Глава Офиса Трансформации рассказал о негативных результатах работы комиссии по вопросам метро Киева

Text

12:39 Бахматов рассказал, как разворовывались средства на ремонт метрополитена в Киеве

Text

08:18 Бахматов раскритиковал несостоятельность Кличко эффективно помочь военным

Text

00:03 Водополье в Киеве — грозит ли метрополитену столицы затопление

1 марта 2024
Text

21:30 Киевляне задыхаются! Что не так с Бортницкой станцией — расследование "Наше дело"

Text

20:29 Столичный метрополитен затапливает, а чиновники в коррупционном вакууме — эфир Новини.LIVE

Text

20:16 Кого порадует государство увеличением пенсий и с соцпомощью — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 ВСУ продолжают сбивать российские истребители, а Путин угрожает ядерной войной — эфир Новини.LIVE

Text

18:40 Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир