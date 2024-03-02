Засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішної децентралізації. Він заявив, що столичний мер Віталій Кличко неефективно виконує задачі.

Про це Максим Бахматов розповів в ефірі Новини.LIVE.

Децентралізація в Києві

Бахматов наголосив, що те, що відбувається у Києві, можна процитувати латинською цитатою Manus manum lavat, що в перекладі — рука руку миє.

Бахматов вважає, що потрібен контроль на місцях та співпраця з локальними громадами. За його словами, саме через це Офіс Трансформації їздить по районах та спілкується з мешканцями. Після цього проводиться аналіз.

"Що буде згідно з законом про столицю, в нас є старий закон про столицю та є спроби створити новий закон про столицю. Вчора мав детальну бесіду з Віталієм Безгіним, який є керівником тимчасово-слідчої комісії з приводу ефективності використання та проблематики київських всіх проєктів. От ми подивимось, що там буде напрацьовано за пів року і як депутати будуть мати потенціал "вжарити" неефективність Київської влади, якщо буде доведена, або побити по плечу, сказавши: "Молодці!" — каже він.

Засновник і голова Офісу Трансформації наголосив, що всі столичні депутати розподіляють в середньому 70-80 млрд грн щороку за безкоштовно. Він заявив, що не вірить в таку ефективність.

Нагадаємо, Бахматов розповів, чи є результати роботи комісії з питань метро Києва. За його словами, вже понад два місяці створена комісія з депутатів Київради.

Також він розповів, як столична влада розкрадала гроші, призначені на ремонті київського метрополітену. Він наголосив, що йдеться про щонайменше 20-30 мільйонів гривень.