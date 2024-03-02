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Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішної децентралізації

Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішної децентралізації

02 березня 2024 р. 18:08

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18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішної децентралізації

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18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішної децентралізації

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14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

Text

12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

Text

08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

Text

00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

1 березня 2024
Text

21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

Text

20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

Text

20:16 Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

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20:00 ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

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Засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішної децентралізації. Він заявив, що столичний мер Віталій Кличко неефективно виконує задачі.

Про це Максим Бахматов розповів в ефірі Новини.LIVE.

Децентралізація в Києві

Бахматов наголосив, що те, що відбувається у Києві, можна процитувати латинською цитатою Manus manum lavat, що в перекладі — рука руку миє.

Бахматов вважає, що потрібен контроль на місцях та співпраця з локальними громадами. За його словами, саме через це Офіс Трансформації їздить по районах та спілкується з мешканцями. Після цього проводиться аналіз.

"Що буде згідно з законом про столицю, в нас є старий закон про столицю та є спроби створити новий закон про столицю. Вчора мав детальну бесіду з Віталієм Безгіним, який є керівником тимчасово-слідчої комісії з приводу ефективності використання та проблематики київських всіх проєктів. От ми подивимось, що там буде напрацьовано за пів року і як депутати будуть мати потенціал "вжарити" неефективність Київської влади, якщо буде доведена, або побити по плечу, сказавши: "Молодці!" — каже він.

Засновник і голова Офісу Трансформації наголосив, що всі столичні депутати розподіляють в середньому 70-80 млрд грн щороку за безкоштовно. Він заявив, що не вірить в таку ефективність.

Нагадаємо, Бахматов розповів, чи є результати роботи комісії з питань метро Києва. За його словами, вже понад два місяці створена комісія з депутатів Київради.

Також він розповів, як столична влада розкрадала гроші, призначені на ремонті київського метрополітену. Він наголосив, що йдеться про щонайменше 20-30 мільйонів гривень.

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Оновлено

17:47 В Одесі витягли з-під завалів тіло матері з дитиною

17:35 Очільник Львівського обласного ТЦК Ніязов пішов з посади

17:27 Динамо у непростому матчі обіграло Чорноморець — Шовковський ще не втрачав очки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

17:15 ЗСУ атакували два ворожих винищувачі на східному напрямку, — Олещук

17:11 Росія припинила польоти А-50 — у британській розвідці пояснили причину

17:05 Окупанти масовано обстріляли Херсонську область — постраждали двоє поліцейських

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18:08 Бахматов відповів, чому Києву не вдається провести успішної децентралізації

Text

14:01 Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

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12:39 Бахматов розповів, як розкрадалися кошти на ремонт метрополітену в Києві

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08:18 Бахматов розкритикував неспроможність Кличка ефективно допомогти військовим

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00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

1 березня 2024
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21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

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20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

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20:16 Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

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