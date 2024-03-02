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Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

Голова Офісу Трансформації розповів про негативні результати роботи комісії з питань метро Києва

02 березня 2024 р. 14:01

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00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

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21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

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20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

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20:16 Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

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20:00 ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

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Засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов розповів, чи є результати роботи комісії з питань метро Києва. За його словами, вже понад два місяці створена комісія з депутатів Київради.

Про це Максим Бахматов розповів в ефірі Новини.LIVE.

Робота комісії з питань київського метро

"Є повідомлення публічні, тобто голова комісії має сказати: "Ми проаналізували, Деміївка — це важлива частина, тут стільки-то ремонту, стільки-то проведено технічних". Ми нічого з цього не знаємо. Ми з вами у вакуумі інформаційному, а вони у вакуумі корупційному.Чи розуміє Віталій Володимирович, що відбувається, як проджект-менеджер? У мене відчуття, що не розуміє", — зазначив Бахматов.

За його словами, коли він протягом року працював зі столичним мером Віталієм Кличком, то йому було цікаво з'ясувати що і як, допомогти громаді, депутатам, меру, щоб Київ мав кращий вигляд. Він наголосив, що щось таки вийшло. 

"Але я пообіцяв, що не беру участі у політичних ігрищах. І за два місяці до виборів я сказав: "Віталію Володимировичу, дякую". У мене є відео, як він мене нагороджує орденом — не пам’ятаю яким. Я йому сказав: "Якщо вам буде потрібна допомога після виборів — звертайтесь". Він не звертався, тому що вибори вже пройшли, рейтинг був вже фантастичний. І він пам’ятав, що я йому пообіцяв. що я не допомагаю на виборах мера, а у 2024-2025 я буду йти. Бо має хтось зайнятися Києвом і врятувати Київ. Це буду я", — додав Бахматов.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про підтоплення у Києві в перші дні березня. Можливі коливання рівня води у Дніпрі через скидання води із Київського водосховища, через що рівень може досягати відміток початкового затоплення заплав та понижених територій. Максим Бахматов розповів, як водопілля може загрожувати столиці.

Також стало відомо, що відновити рух поїздів на "синій" гілці метрополітену в київському метро планують вже до кінця літа 2024 року. Всі ремонтні роботи на станціях відбуваються за графіком.

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13:59 Субсидії під загрозою — чому можуть відмовити у допомозі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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