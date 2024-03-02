Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення arrow
Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

02 березня 2024 р. 00:03

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

1 березня 2024
Text

21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

Text

20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

Text

20:16Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

Text

18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:02 У "Слузі народу" запропонували збільшити зарплатню військовим до 5 тис. доларів

Text

18:00 Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

Text

17:29 Скорочення кількості ВНЗ в Україні — депутатка розповіла, чому це важливо

Text

16:39 Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

Text

00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

1 березня 2024
Text

21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

Text

20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

Text

20:16 Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

Text

18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:02 У "Слузі народу" запропонували збільшити зарплатню військовим до 5 тис. доларів

Text

18:00 Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

Text

17:29 Скорочення кількості ВНЗ в Україні — депутатка розповіла, чому це важливо

Text

16:39 Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Укргідрометцентр попередив про підтоплення у Києві в перші дні березня. Можливі коливання рівня води у Дніпрі через скидання води із Київського водосховища, через що рівень може досягати відміток початкового затоплення заплав та понижених територій.

Як водопілля може загрожувати столиці розповів засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов в ефірі Новини.LIVE.

Підтоплення у Києві 

Бахматов розповів, що розливи в Дніпрі є нормальними та вони відбуваються майже щороку.

Він навів приклад, як на набережній Дніпра була спроба забудувати парковку, однак минулого року вона вся була у воді.

"Саме тому на набережній є дамба, є окремий захист, який дозволяє мешканцям оболоні спокійно собі існувати. Це органічно, що Дніпро під час паводків виходить з берегів", — пояснив голова Офісу Трансформації.

Тому, на його думку, безглузде рішення столичної влади забудувати те місце, яке завжди підтоплює, використовуючи на це комунальні гроші. 

Підтоплення метро

"Чи можуть бути підтоплені тонелі київського метрополітену — хто його знає. Я не метробудівник, я б звернувся до експертів щодо цього для отримання незалежних висновків і після цього, якщо це законно й інформація відкрита, я б повідомив громаду що відбувається", — сказав Бахматов.

Як відомо, ще влітку 2023 року громадські активісти попереджали про можливе підтоплення метро, але цю інформацію не взяли до уваги. 

"Так, там критична точка в метрополітені відома з 1980-х років. Саме це місце під час будівництва трагічне, там загинули дві людини. І всі знали, що там є притоки річки Либідь та інших, що там специфічний ґрунт, його реально будували ледь не вручну", — розповів Бахматов.

Він додав, що київська влада знала про цю проблемну ділянку та не приділяла їй уваги 13 років.

Але якщо зробити адвокатський чи депутатський запит, аби показали скільки разів проводили технічне обслуговування цієї ділянки довжиною 20 метрів — експерт впевнений, що ніхто нічого не покаже.

Нагадаємо, у Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.

Крім того, у лютому на Київщині вдалося зафіксувати кілька температурних рекордів. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч був доволі теплий останній місяць зими.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Оновлено

01:06 В Одесі гримлять вибухи — Братчук розповів перші деталі

01:01 Нові групи "шахедів" насуваються на Україну з Чорного моря, — Повітряні сили

00:52 У Мін'юсті назвали умову мобілізації ґвалтівників та вбивць

Оновлено

00:25 Мер Харкова Терехов повідомив про приліт у місті

Оновлено

00:08 У Харкові лунають вибухи — подробиці російської атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:04 Партизани "АТЕШ" розпочали вербувати людей в російській Інгушетії

Text

00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

1 березня 2024

23:57 На засніжених карпатських горах у Словаччині помітили кенгуру (відео)

23:35 Росія планує поповнити арсенал літаків до 2026 року — що відомо

23:29 Орбан назвав Трампа єдиним серйозним шансом на мир в Україні та анонсував зустріч із ним

Оновлено

01:06 В Одесі гримлять вибухи — Братчук розповів перші деталі

01:01 Нові групи "шахедів" насуваються на Україну з Чорного моря, — Повітряні сили

00:52 У Мін'юсті назвали умову мобілізації ґвалтівників та вбивць

Оновлено

00:25 Мер Харкова Терехов повідомив про приліт у місті

Оновлено

00:08 У Харкові лунають вибухи — подробиці російської атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:04 Партизани "АТЕШ" розпочали вербувати людей в російській Інгушетії

1 березня 2024

23:57 На засніжених карпатських горах у Словаччині помітили кенгуру (відео)

23:35 Росія планує поповнити арсенал літаків до 2026 року — що відомо

23:29 Орбан назвав Трампа єдиним серйозним шансом на мир в Україні та анонсував зустріч із ним

Новина з відео

23:18 Що таке військово-облікові документи та навіщо вони потрібні — пояснює юрист

Ексклюзив

21:10 Звернення невизнаного Придністров'я до РФ — чим це загрожує Україні та Одещині

16:08 Генерал Карпенко — що відомо про нового командувача Сил логістики ЗСУ

Ексклюзив

15:40 Як дожити до ста років — секрет довголіття від львівської ювілярки (відео)

06:30 Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

Новина з фото

06:00 Чого нам чекати від весни — як зміниться вартість комуналки для одеситів

29 лютого 2024
Ексклюзив

19:55 Висипання зерна у Польщі та провокації з боку Росії — розмова з економістом

07:03 Війна в Ізраїлі — що відбувається в Секторі Гази і що буде далі

06:30 Артустановка DITA — що за техніку Нідерланди замовили для ЗСУ у Чехії

06:22 Тарифи, соцвиплати та пенсії — що зміниться для українців з 1 березня

28 лютого 2024

06:40 Ціни на дорогоцінні метали в Україні — скільки коштує золото у лютому

Text

00:03 Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

1 березня 2024
Text

21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

Text

20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

Text

20:16 Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

Text

18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:02 У "Слузі народу" запропонували збільшити зарплатню військовим до 5 тис. доларів

Text

18:00 Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

Text

17:29 Скорочення кількості ВНЗ в Україні — депутатка розповіла, чому це важливо

Text

16:39 Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку