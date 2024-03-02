Водопілля у Києві — чи загрожує метрополітену столиці затоплення

Укргідрометцентр попередив про підтоплення у Києві в перші дні березня. Можливі коливання рівня води у Дніпрі через скидання води із Київського водосховища, через що рівень може досягати відміток початкового затоплення заплав та понижених територій.

Як водопілля може загрожувати столиці розповів засновник і голова Офісу Трансформації Максим Бахматов в ефірі Новини.LIVE.

Підтоплення у Києві

Бахматов розповів, що розливи в Дніпрі є нормальними та вони відбуваються майже щороку.

Він навів приклад, як на набережній Дніпра була спроба забудувати парковку, однак минулого року вона вся була у воді.

"Саме тому на набережній є дамба, є окремий захист, який дозволяє мешканцям оболоні спокійно собі існувати. Це органічно, що Дніпро під час паводків виходить з берегів", — пояснив голова Офісу Трансформації.

Тому, на його думку, безглузде рішення столичної влади забудувати те місце, яке завжди підтоплює, використовуючи на це комунальні гроші.

Підтоплення метро

"Чи можуть бути підтоплені тонелі київського метрополітену — хто його знає. Я не метробудівник, я б звернувся до експертів щодо цього для отримання незалежних висновків і після цього, якщо це законно й інформація відкрита, я б повідомив громаду що відбувається", — сказав Бахматов.

Як відомо, ще влітку 2023 року громадські активісти попереджали про можливе підтоплення метро, але цю інформацію не взяли до уваги.

"Так, там критична точка в метрополітені відома з 1980-х років. Саме це місце під час будівництва трагічне, там загинули дві людини. І всі знали, що там є притоки річки Либідь та інших, що там специфічний ґрунт, його реально будували ледь не вручну", — розповів Бахматов.

Він додав, що київська влада знала про цю проблемну ділянку та не приділяла їй уваги 13 років.

Але якщо зробити адвокатський чи депутатський запит, аби показали скільки разів проводили технічне обслуговування цієї ділянки довжиною 20 метрів — експерт впевнений, що ніхто нічого не покаже.

Нагадаємо, у Київській області 1-5 березня синоптики прогнозують небезпечні гідрологічні явища. Через потепління в регіоні очікується підняття рівня води.

Крім того, у лютому на Київщині вдалося зафіксувати кілька температурних рекордів. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч був доволі теплий останній місяць зими.