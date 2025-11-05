Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський пояснив, на яке членство в Європейському Союзі розраховує Україна. А віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна має шанси завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 5 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

народна депутатка від фракції "Слуга Народу ", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина;

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;

головна сержантка розвідувального взводу 56 ОМПБР Вікторія Ковбасюк.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Президент Зеленський зробив важливу заяву про членство України в Євросоюзі;

Зеленський висловився про премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокує вступ України до Європейського Союзу;

Віцепрем'єр Тарас Качка заявив, що Україна має шанси завершити переговори про вступ до Європейського Союзу у 2028 році;

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн шлях України до ЄС.

Раніше Єврокомісія озвучила нові вимоги щодо членства України в Європейському Союзі.