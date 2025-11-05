Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

05 листопада 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

08:00 Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2025
Text
Оновлено

18:04 ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

12:57 Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2025
Text
Оновлено

17:50 В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:07 Заяви Трампа про закінчення війни та Tomahawk — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Ердоган кличе Україну та Росію на переговори — ефір Ранок.LIVE

31 жовтня 2025
Text
Оновлено

22:29 Вдова після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс

Text
Оновлено

21:00 Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

Text
Оновлено

18:09 Прицільне знищення російського Орєшніка — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2025
Text

18:04 ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

Text

12:57 Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2025
Text

17:50 В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський пояснив, на яке членство в Європейському Союзі розраховує Україна. А віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна має шанси завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 5 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;
  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • народна депутатка від фракції "Слуга Народу ", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина;
  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;
  • головна сержантка розвідувального взводу 56 ОМПБР Вікторія Ковбасюк.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Президент Зеленський зробив важливу заяву про членство України в Євросоюзі;
  • Зеленський висловився про премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокує вступ України до Європейського Союзу;
  • Віцепрем'єр Тарас Качка заявив, що Україна має шанси завершити переговори про вступ до Європейського Союзу у 2028 році;

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн шлях України до ЄС.

Раніше Єврокомісія озвучила нові вимоги щодо членства України в Європейському Союзі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:02 Річниця створення моста Патона — цікаві факти про споруду

08:00 Гроші від UNHCR Ukraine — де надають виплати для людей 55+

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

07:54 РФ поширює фейки про Покровськ за допомогою ШІ — яка мета

07:30 В Україні створять "супермаркет" житла для ВПО, — Горбенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 ПСЖ без Забарного програв Баварії в Лізі чемпіонів

07:15 Абоненти lifecell втратять доступ до деяких послуг — деталі

07:01 "Оплата частинами" — як клієнтам ПриватБанку отримати призи

06:50 Чи буде дощ в Україні — прогноз погоди на сьогодні

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

08:02 Річниця створення моста Патона — цікаві факти про споруду

08:00 Гроші від UNHCR Ukraine — де надають виплати для людей 55+

07:54 РФ поширює фейки про Покровськ за допомогою ШІ — яка мета

07:30 В Україні створять "супермаркет" житла для ВПО, — Горбенко

07:30 ПСЖ без Забарного програв Баварії в Лізі чемпіонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:15 Абоненти lifecell втратять доступ до деяких послуг — деталі

07:01 "Оплата частинами" — як клієнтам ПриватБанку отримати призи

06:50 Чи буде дощ в Україні — прогноз погоди на сьогодні

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:30 Ціни на сою оновилися — що вплинуло на ринок в Україні

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

4 листопада
Text

18:04 ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

Text

12:57 Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

3 листопада
Text

17:50 В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

04 листопада 2025 р. 18:04
Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

04 листопада 2025 р. 12:57
Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

04 листопада 2025 р. 08:00
В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

03 листопада 2025 р. 17:50
Заяви Трампа про закінчення війни та Tomahawk — ефір День.LIVE

Заяви Трампа про закінчення війни та Tomahawk — ефір День.LIVE

03 листопада 2025 р. 13:07
Ердоган кличе Україну та Росію на переговори — ефір Ранок.LIVE

Ердоган кличе Україну та Росію на переговори — ефір Ранок.LIVE

03 листопада 2025 р. 08:00
Вдова після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс

Вдова після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс

31 жовтня 2025 р. 22:29
Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

Поміч ВПО, пенсії й прожитковий мінімум — інтерв'ю з Гетманцевим

31 жовтня 2025 р. 21:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації