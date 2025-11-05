Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский объяснил, на какое членство в Европейском Союзе рассчитывает Украина. А вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году.

эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина;

политический и общественный деятель Николай Томенко;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;

главный сержант разведывательного взвода 56 ОМПБР Виктория Ковбасюк.

Президент Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины в Евросоюзе;

Зеленский высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане, который блокирует вступление Украины в Европейский Союз;

Вице-премьер Тарас Качка заявил, что Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2028 году;

Напомним, что недавно Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен путь Украины в ЕС.

Ранее Еврокомиссия озвучила новые требования относительно членства Украины в Европейском Союзе.