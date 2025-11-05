Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский объяснил, на какое членство в Европейском Союзе рассчитывает Украина. А вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 5 ноября.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
- народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина;
- политический и общественный деятель Николай Томенко;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
- главный сержант разведывательного взвода 56 ОМПБР Виктория Ковбасюк.
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Президент Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины в Евросоюзе;
- Зеленский высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане, который блокирует вступление Украины в Европейский Союз;
- Вице-премьер Тарас Качка заявил, что Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2028 году;
Напомним, что недавно Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен путь Украины в ЕС.
Ранее Еврокомиссия озвучила новые требования относительно членства Украины в Европейском Союзе.