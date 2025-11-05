Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2025
Text
обновлено:

18:04 ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2025
Text
обновлено:

17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:07 Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

31 октября 2025
Text
обновлено:

22:29 Жена после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

Text
обновлено:

21:00 Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

Text
обновлено:

18:09 Прицельное уничтожение российского Орешника — эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2025
Text

18:04 ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

Text

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2025
Text

17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский объяснил, на какое членство в Европейском Союзе рассчитывает Украина. А вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 5 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • эксперт по международным вопросам Богдан Ференс;
  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина;
  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
  • главный сержант разведывательного взвода 56 ОМПБР Виктория Ковбасюк.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Президент Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины в Евросоюзе;
  • Зеленский высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане, который блокирует вступление Украины в Европейский Союз;
  • Вице-премьер Тарас Качка заявил, что Украина имеет шансы завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз в 2028 году;

Напомним, что недавно Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен путь Украины в ЕС.

Ранее Еврокомиссия озвучила новые требования относительно членства Украины в Европейском Союзе.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

09:21 Дела Украины против РФ — Европейский суд принял важные решения

09:16 Россияне стягивают системы ПВО в Крым вместо уничтоженной

09:05 Налог на подарки в Украине — какая сумма подлежит декларированию

08:50 Лишние начисления в платежках за электроэнергию — что надо знать

08:42 Год после выборов в США — как Трамп снова стал президентом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:20 В каких видах транспорта с пенсионеров не берут деньги в ноябре

08:02 Годовщина создания моста Патона — интересные факты о сооружении

08:00 Деньги от UNHCR Ukraine — где предоставляют выплаты для людей 55+

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

07:54 РФ распространяет фейки о Покровске с помощью ИИ — какая цель

09:21 Дела Украины против РФ — Европейский суд принял важные решения

09:16 Россияне стягивают системы ПВО в Крым вместо уничтоженной

09:05 Налог на подарки в Украине — какая сумма подлежит декларированию

08:50 Лишние начисления в платежках за электроэнергию — что надо знать

08:42 Год после выборов в США — как Трамп снова стал президентом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:20 В каких видах транспорта с пенсионеров не берут деньги в ноябре

08:02 Годовщина создания моста Патона — интересные факты о сооружении

08:00 Деньги от UNHCR Ukraine — где предоставляют выплаты для людей 55+

07:54 РФ распространяет фейки о Покровске с помощью ИИ — какая цель

07:30 В Украине создадут "супермаркет" жилья для ВПЛ, — Горбенко

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

24 октября

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

4 ноября
Text

18:04 ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

Text

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

3 ноября
Text

17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

4 ноября 2025 г. 18:04
Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

4 ноября 2025 г. 12:57
Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2025 г. 8:00
В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

3 ноября 2025 г. 17:50
Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

3 ноября 2025 г. 13:07
Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2025 г. 8:00
Жена после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

Жена после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

31 октября 2025 г. 22:29
Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

Помощь ВПЛ, пенсии и прожиточный минимум — интервью с Гетманцевым

31 октября 2025 г. 21:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации