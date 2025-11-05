Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

Київське метро святкує 65-й день народження. До річниці Київського метро журналісти дослідили, чому символ столиці, що колись уособлював розвиток і надійність, став синонімом корупції, дерибану та невиконаних обіцянок. За роки незалежності місто не лише не отримало нових ліній, а й загрузло у боргах і гучних скандалах довкола незбудованих станцій.

Про це та не тільки — дивіться в ефірі Київський час 5 листопада.

Теми ефіру

В ефірі "Київський час" 5 листопада гості обговорять головну тему — "Що для вас Київське метро сьогодні?":

Головна транспортна артерія міста.

Укриття під час повітряних тривог.

Символ корупції міської влади.

Гості ефіру

Гостями сьогоднішнього ефіру стали:

Володимир Крейденко, народний депутат України від партії "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування;

Тарас Козак, депутат Київської міської ради від партії "Голос", Заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Віктор Глеба, експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м. Києва (2004-2008).

