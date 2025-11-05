Видео
Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

5 ноября 2025 г. 19:00

19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

17:50 В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

13:01 Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2025
18:04 ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2025
17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

13:07 Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

08:00 Эрдоган зовет Украину и Россию на переговоры — эфир Ранок.LIVE

19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

17:50 В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

13:01 Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

18:04 ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

Киевское метро празднует 65-й день рождения. К годовщине Киевского метро журналисты исследовали, почему символ столицы, который когда-то олицетворял развитие и надежность, стал синонимом коррупции, дерибана и невыполненных обещаний. За годы независимости город не только не получил новых линий, но и погряз в долгах и громких скандалах вокруг непостроенных станций.

Об этом и не только — смотрите в эфире Київський час 5 ноября.

Темы эфира

В эфире "Київський час" 5 ноября гости обсудят главную тему — "Что для вас Киевское метро сегодня?":

  • Главная транспортная артерия города.
  • Укрытие во время воздушных тревог.
  • Символ коррупции городской власти.

Гости эфира

Гостями сегодняшнего эфира стали:

  • Владимир Крейденко, народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", Заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию;
  • Тарас Козак, депутат Киевского городского совета от партии "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
  • Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008).

Напомним, что к 65-летию киевского метро Новини.LIVE собрали малоизвестные факты о его истории — от романтики первых станций до городских легенд о призраках.

Ранее мы также информировали, что народный депутат Оксана Савчук заявила об отсутствии окончательного решения относительно движения поездов во время воздушных тревог на зеленой ветке столичного метро.

Украинские дроны и НАТО — от зоопарка к стандарту

Украинские дроны и НАТО — от зоопарка к стандарту

20:01 В Киеве маршрутка влетела в столб — есть много пострадавших

20:00 В Украине введут новые военные контракты со сроками

19:55 В Украине снова будут выключать свет — детали от Укрэнерго

19:47 Вирус Коксаки — какие симптомы и как передается

19:40 Фейки об отключении света — о чем предупредили энергетики

19:27 Политолог объяснил, как избежать конфликтов во время мобилизации

19:10 Элитный дом с гостевой квартирой — цена в Одессе сегодня

19:10 Могут ли украинцы забирать на дрова поваленные в лесу деревья

Украинские дроны и НАТО — от зоопарка к стандарту

Украинские дроны и НАТО — от зоопарка к стандарту

18:47 Зеленский провел разговор с Вучичем — о чем говорили

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

24 октября

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

Text

19:00 Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

Text

17:50 В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

Text

13:01 Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

4 ноября
Text

18:04 ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

5 ноября 2025 г. 17:50
Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

5 ноября 2025 г. 13:01
Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2025 г. 8:00
ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

4 ноября 2025 г. 18:04
Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

4 ноября 2025 г. 12:57
Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

4 ноября 2025 г. 8:00
В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

3 ноября 2025 г. 17:50
Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

Заявления Трампа об окончании войны и Tomahawk — эфир День.LIVE

3 ноября 2025 г. 13:07

