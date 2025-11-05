Как киевское метро стало символом коррупции — эфир Київський час

Киевское метро празднует 65-й день рождения. К годовщине Киевского метро журналисты исследовали, почему символ столицы, который когда-то олицетворял развитие и надежность, стал синонимом коррупции, дерибана и невыполненных обещаний. За годы независимости город не только не получил новых линий, но и погряз в долгах и громких скандалах вокруг непостроенных станций.

Об этом и не только — смотрите в эфире Київський час 5 ноября.

Темы эфира

В эфире "Київський час" 5 ноября гости обсудят главную тему — "Что для вас Киевское метро сегодня?":

Главная транспортная артерия города.

Укрытие во время воздушных тревог.

Символ коррупции городской власти.

Гости эфира

Гостями сегодняшнего эфира стали:

Владимир Крейденко, народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", Заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию;

Тарас Козак, депутат Киевского городского совета от партии "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;

Виктор Глеба, эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008).

