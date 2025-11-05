Відео
Україна
У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE
У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

05 листопада 2025 р. 17:50

18:04 ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

Європейський Союз готується до можливого загострення безпекової ситуації на континенті. У разі потенційного конфлікту з Росією Брюссель розробляє механізми, які дозволять швидко перекидати війська та техніку між країнами-членами.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Вже 19 листопада Єврокомісія представить новий документ щодо військової мобільності. У ньому йдеться про спрощення переміщення військових вантажів і особового складу в межах ЄС, а також про усунення інфраструктурних і бюрократичних перешкод, що нині ускладнюють оперативне реагування на загрози.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • журналіст із Ізраїлю Сергій Ауслендер;
  • народний депутат України, "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
  • депутат Київської міської ради , "Голос", Заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;
  • експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба.

Нещодавно Президент Володимир Зеленський розповів, на яке членство в Європейському Союзі розраховує Україна.

Раніше Єврокомісія озвучила нові вимоги щодо членства України в ЄС.

