У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

Європейський Союз готується до можливого загострення безпекової ситуації на континенті. У разі потенційного конфлікту з Росією Брюссель розробляє механізми, які дозволять швидко перекидати війська та техніку між країнами-членами.

Вже 19 листопада Єврокомісія представить новий документ щодо військової мобільності. У ньому йдеться про спрощення переміщення військових вантажів і особового складу в межах ЄС, а також про усунення інфраструктурних і бюрократичних перешкод, що нині ускладнюють оперативне реагування на загрози.

