В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

Европейский Союз готовится к возможному обострению ситуации с безопасностью на континенте. В случае потенциального конфликта с Россией Брюссель разрабатывает механизмы, которые позволят быстро перебрасывать войска и технику между странами-членами.

Уже 19 ноября Еврокомиссия представит новый документ по военной мобильности. В нем говорится об упрощении перемещения военных грузов и личного состава в пределах ЕС, а также об устранении инфраструктурных и бюрократических препятствий, которые сейчас затрудняют оперативное реагирование на угрозы.

