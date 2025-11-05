Видео
В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE
В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

В ЕС сделали заявление из-за угрозы наступления РФ — Вечір.LIVE

5 ноября 2025 г. 17:50

Европейский Союз готовится к возможному обострению ситуации с безопасностью на континенте. В случае потенциального конфликта с Россией Брюссель разрабатывает механизмы, которые позволят быстро перебрасывать войска и технику между странами-членами.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечер.LIVE

Уже 19 ноября Еврокомиссия представит новый документ по военной мобильности. В нем говорится об упрощении перемещения военных грузов и личного состава в пределах ЕС, а также об устранении инфраструктурных и бюрократических препятствий, которые сейчас затрудняют оперативное реагирование на угрозы.

Гости эфира Утро.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • журналист из Израиля Сергей Ауслендер; 
  • народный депутат Украины, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • депутат Киевского городского совета, "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Тарас Козак;
  • эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба.

Недавно Президент Владимир Зеленский рассказал, на какое членство в Европейском Союзе рассчитывает Украина.

Ранее Еврокомиссия озвучила новые требования относительно членства Украины в ЕС.

 

