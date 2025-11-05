Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

Укрзалізниця хоче запровадити "динамічне ціноутворення" на квитки у вагони СВ (спальні вагони) та першого класу "Інтерсіті". Це є частковим рішенням для стабілізації кризи в компанії. Тим часом в Покровську тривають активні бойові дії — в Генштабі заперечують заяви РФ про повне оточення ЗСУ.
Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 5 листопада
Запрошені гості:
- Андрій Ковальов, кандидат політичних наук
- Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України
- Олександр Москалюк, політичний експерт
- Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації
- Дмитро Соломчук, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики
- Ярослав Гончар, голова ГО "Аеророзвідка", підполковник
- Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради
Нагадаємо, в Україні змінили програму "єОселя" — працівники однієї з українських компаній отримали право скористатися нею. Також прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила про нову програму "Зимова підтримка" для українців.