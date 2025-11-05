Відео
Україна
Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

05 листопада 2025 р. 13:01

Укрзалізниця хоче запровадити "динамічне ціноутворення" на квитки у вагони СВ (спальні вагони) та першого класу "Інтерсіті". Це є частковим рішенням для стабілізації кризи в компанії. Тим часом в Покровську тривають активні бойові дії — в Генштабі заперечують заяви РФ про повне оточення ЗСУ.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 5 листопада 

Запрошені гості:

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук
  • Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України
  • Олександр Москалюк, політичний експерт
  • Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації
  • Дмитро Соломчук, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики
  • Ярослав Гончар, голова ГО "Аеророзвідка", підполковник
  • Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради

Нагадаємо, в Україні змінили програму "єОселя" — працівники однієї з українських компаній отримали право скористатися нею. Також прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила про нову програму "Зимова підтримка" для українців.

14:24 Встановіть їх першими — 5 кращих застосунків для нового Android

14:23 У Генштабі зробили заяву про бої в районі Покровська і Мирнограда

14:16 До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

14:15 Відключення світла — українців попередили про шахрайську схему

14:05 Виплати на дітей підвищили — скільки тепер даватиме держава

13:58 У киянина вилучили Шахед, який він перевозив на даху автівки

13:55 В Україні створять єдину систему шкільної безпеки

13:45 Радники мера повернулися — призначення в одеській міськраді

13:42 Посадовицю "Енергоатому" викрито на багатомісячному хабарництві

13:41 Зеленський поговорив із прем'єркою Японії — деталі

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

24 жовтня

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

05 листопада 2025 р. 08:00
ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

04 листопада 2025 р. 18:04
Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

04 листопада 2025 р. 12:57
Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

04 листопада 2025 р. 08:00
В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

03 листопада 2025 р. 17:50
Заяви Трампа про закінчення війни та Tomahawk — ефір День.LIVE

Заяви Трампа про закінчення війни та Tomahawk — ефір День.LIVE

03 листопада 2025 р. 13:07
Ердоган кличе Україну та Росію на переговори — ефір Ранок.LIVE

Ердоган кличе Україну та Росію на переговори — ефір Ранок.LIVE

03 листопада 2025 р. 08:00
Дружина після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс

Дружина після загибелі чоловіка втілила його мрію — Жінки-фенікс

31 жовтня 2025 р. 22:29

