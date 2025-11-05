Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

Укрзалізниця хоче запровадити "динамічне ціноутворення" на квитки у вагони СВ (спальні вагони) та першого класу "Інтерсіті". Це є частковим рішенням для стабілізації кризи в компанії. Тим часом в Покровську тривають активні бойові дії — в Генштабі заперечують заяви РФ про повне оточення ЗСУ.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 5 листопада

Запрошені гості:

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук

Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України

Олександр Москалюк, політичний експерт

Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації

Дмитро Соломчук, народний депутат України, фракція "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики

Ярослав Гончар, голова ГО "Аеророзвідка", підполковник

Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради

Нагадаємо, в Україні змінили програму "єОселя" — працівники однієї з українських компаній отримали право скористатися нею. Також прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила про нову програму "Зимова підтримка" для українців.