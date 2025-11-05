Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

Укрзализныця хочет ввести "динамическое ценообразование" на билеты в вагоны СВ (спальные вагоны) и первого класса "Интерсити". Это является частичным решением для стабилизации кризиса в компании. Тем временем в Покровске продолжаются активные боевые действия — в Генштабе отрицают заявления РФ о полном окружении ВСУ.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 5 ноября
Приглашенные гости:
- Андрей Ковалев, кандидат политических наук
- Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины
- Александр Москалюк, политический эксперт
- Виталий Ким, начальник Николаевской областной военной администрации
- Дмитрий Соломчук, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики
- Ярослав Гончар, председатель ОО "Аэроразведка", подполковник
- Мария Зайцева, депутат Харьковского районного совета
