Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

Укрзализныця хочет ввести "динамическое ценообразование" на билеты в вагоны СВ (спальные вагоны) и первого класса "Интерсити". Это является частичным решением для стабилизации кризиса в компании. Тем временем в Покровске продолжаются активные боевые действия — в Генштабе отрицают заявления РФ о полном окружении ВСУ.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 5 ноября

Приглашенные гости:

Андрей Ковалев, кандидат политических наук

Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины

Александр Москалюк, политический эксперт

Виталий Ким, начальник Николаевской областной военной администрации

Дмитрий Соломчук, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики

Ярослав Гончар, председатель ОО "Аэроразведка", подполковник

Мария Зайцева, депутат Харьковского районного совета

