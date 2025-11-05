Видео
Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

Билеты на поезда в Украине подорожают — эфир День.LIVE

5 ноября 2025 г. 13:01

Укрзализныця хочет ввести "динамическое ценообразование" на билеты в вагоны СВ (спальные вагоны) и первого класса "Интерсити". Это является частичным решением для стабилизации кризиса в компании. Тем временем в Покровске продолжаются активные боевые действия — в Генштабе отрицают заявления РФ о полном окружении ВСУ.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 5 ноября

Приглашенные гости:

  • Андрей Ковалев, кандидат политических наук
  • Владислав Волошин, представитель Сил обороны Юга Украины
  • Александр Москалюк, политический эксперт
  • Виталий Ким, начальник Николаевской областной военной администрации
  • Дмитрий Соломчук, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики
  • Ярослав Гончар, председатель ОО "Аэроразведка", подполковник
  • Мария Зайцева, депутат Харьковского районного совета

Напомним, в Украине изменили программу "еОселя" — работники одной из украинских компаний получили право воспользоваться ею. Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о новой программе "Зимняя поддержка" для украинцев.

