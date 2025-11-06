Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE arrow
Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

06 листопада 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Оновлено

08:00 Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2025
Text
Оновлено

19:00 Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

Text
Оновлено

17:50 У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:01 Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2025
Text
Оновлено

18:04 ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

12:57 Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

Text
Оновлено

08:00 Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2025
Text
Оновлено

17:50 В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

Text
Оновлено

13:07 Заяви Трампа про закінчення війни та Tomahawk — ефір День.LIVE

Text

08:00 Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2025
Text

19:00 Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

Text

17:50 У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

Text

13:01 Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів у напрямку Краматорська та Слов'янська. Причина — зростання безпекових ризиків.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 6 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • політолог, голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель;
  • доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;
  • професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородськго національного університету Ігор Тодоров;
  • Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна;
  • політолог Петро Олещук;
  • політолог, директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;
  • доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • позивний "Сімба", оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр) Гліб Велітченко.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • На Донеччині тимчасово призупинили рух поїздів Краматорського напрямку через зростання безпекових ризиків;
  • Російська армія у середу, 5 листопада, атакувала вугільні підприємства на Донеччині;
  • Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" звільнили будівлю міської ради в Покровську.

Нещодавно туристка показала умови у новеньких купе "Люкс" на одному з внутрішніх напрямків УЗ.

Також ми інформували, що Укрзалізниця планує змінити ціни на деякі квитки.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:50 Зимова субсидія для пенсіонерів — важливі нюанси в оформленні

08:33 Росіяни дронами атакували Дніпропетровщину — є постраждалі

08:16 Голанн доклався до розгромної перемоги Ман Сіті над Боруссією Д

08:09 У фінській школі українку змусили співати російську пісню — ЗМІ

08:00 Гроші на дітей з інвалідністю — кому нададуть 10,5 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

07:41 Трамп заявив, що Путін попросив його врегулювати війну

07:37 Барселона та Брюгге видали футбольний трилер із шістьма голами

07:30 Невикористані кошти із соцпрограм — куди їх спрямовують

07:15 Зимова підтримка 2025 — хто не отримає 1000 грн цього сезону

08:50 Зимова субсидія для пенсіонерів — важливі нюанси в оформленні

08:33 Росіяни дронами атакували Дніпропетровщину — є постраждалі

08:16 Голанн доклався до розгромної перемоги Ман Сіті над Боруссією Д

08:09 У фінській школі українку змусили співати російську пісню — ЗМІ

08:00 Гроші на дітей з інвалідністю — кому нададуть 10,5 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:41 Трамп заявив, що Путін попросив його врегулювати війну

07:37 Барселона та Брюгге видали футбольний трилер із шістьма голами

07:30 Невикористані кошти із соцпрограм — куди їх спрямовують

07:15 Зимова підтримка 2025 — хто не отримає 1000 грн цього сезону

07:01 Термін дії карт ПриватБанку — кому рекомендують замовити нові

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

24 жовтня

19:47 Доля ООН — на що здатна сьогодні ця організація

23 жовтня

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

Text

08:00 Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

5 листопада
Text

19:00 Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

Text

17:50 У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

Text

13:01 Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

Як київське метро стало символом корупції — ефір Київський час

05 листопада 2025 р. 19:00
У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

У ЄС зробили заяву через загрозу наступу РФ — Вечір.LIVE

05 листопада 2025 р. 17:50
Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

Квитки на поїзди в Україні здорожчають — ефір День.LIVE

05 листопада 2025 р. 13:01
Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зробив важливу заяву про вступ до ЄС — ефір Ранок.LIVE

05 листопада 2025 р. 08:00
ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

ЄС оцінив прогрес України на шляху до союзу — ефір Вечір.LIVE

04 листопада 2025 р. 18:04
Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

Як отримати тисячу в межах "Зимової підтримки" — ефір День.LIVE

04 листопада 2025 р. 12:57
Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

Ракети Storm Shadow від Британії та удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

04 листопада 2025 р. 08:00
В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

В ЄС представлять звіт щодо прогресу кандидатів — ефір Вечір.LIVE

03 листопада 2025 р. 17:50

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації