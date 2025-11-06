Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донеччині — ефір Ранок.LIVE

Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів у напрямку Краматорська та Слов'янська. Причина — зростання безпекових ризиків.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 6 листопада.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- політолог, голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель;
- доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;
- професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородськго національного університету Ігор Тодоров;
- Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна;
- політолог Петро Олещук;
- політолог, директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;
- доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
- позивний "Сімба", оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр) Гліб Велітченко.
Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- На Донеччині тимчасово призупинили рух поїздів Краматорського напрямку через зростання безпекових ризиків;
- Російська армія у середу, 5 листопада, атакувала вугільні підприємства на Донеччині;
- Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" звільнили будівлю міської ради в Покровську.
