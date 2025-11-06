Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

Укрзализныця временно ограничила движение поездов в направлении Краматорска и Славянска. Причина — рост рисков безопасности.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 6 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

политолог, председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель;

доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;

профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета Игорь Тодоров;

Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная;

политолог Петр Олещук;

политолог, директор Украинского парламентского института Игорь Когут;

доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

позывной "Симба", оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Глеб Велитченко.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

В Донецкой области временно приостановили движение поездов Краматорского направления из-за роста рисков безопасности;

Российская армия в среду, 5 ноября, атаковала угольные предприятия в Донецкой области;

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили здание городского совета в Покровске.

Недавно туристка показала условия в новеньких купе "Люкс" на одном из внутренних направлений УЗ.

Также мы информировали, что Укрзализныця планирует изменить цены на некоторые билеты.