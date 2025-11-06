Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

Укрзализныця временно ограничила движение поездов в направлении Краматорска и Славянска. Причина — рост рисков безопасности.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 6 ноября.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- политолог, председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель;
- доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
- профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета Игорь Тодоров;
- Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная;
- политолог Петр Олещук;
- политолог, директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
- доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- позывной "Симба", оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Глеб Велитченко.
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- В Донецкой области временно приостановили движение поездов Краматорского направления из-за роста рисков безопасности;
- Российская армия в среду, 5 ноября, атаковала угольные предприятия в Донецкой области;
- Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили здание городского совета в Покровске.
