Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

Укрзализныця ограничила движение на Донетчине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2025 г. 8:00

Укрзализныця временно ограничила движение поездов в направлении Краматорска и Славянска. Причина — рост рисков безопасности.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в четверг, 6 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • политолог, председатель Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель;
  • доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
  • профессор кафедры международных студий и общественных коммуникаций Ужгородского национального университета Игорь Тодоров;
  • Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная;
  • политолог Петр Олещук;
  • политолог, директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
  • доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • позывной "Симба", оператор батальона беспилотных систем "Небесная Кара" 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Глеб Велитченко.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • В Донецкой области временно приостановили движение поездов Краматорского направления из-за роста рисков безопасности;
  • Российская армия в среду, 5 ноября, атаковала угольные предприятия в Донецкой области;
  • Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" освободили здание городского совета в Покровске.

Недавно туристка показала условия в новеньких купе "Люкс" на одном из внутренних направлений УЗ.

Также мы информировали, что Укрзализныця планирует изменить цены на некоторые билеты.

