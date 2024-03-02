Водополье в Киеве — грозит ли метрополитену столице затопление

Укргидрометцентр предупредил о подтоплении в Киеве в первые дни марта. Возможны колебания уровня воды в Днепре из-за сброса воды из Киевского водохранилища, из-за чего уровень может достигать отметок начального затопления пойм и пониженных территорий.

Как половодье может угрожать столице рассказал основатель и глава Офиса Трансформации Максим Бахматов в эфире Новини.LIVE.

Подтопление в Киеве

Бахматов рассказал, что разливы в Днепре нормальные и они происходят почти каждый год.

Он привел пример, как на набережной Днепра была попытка застроить парковку, однако в прошлом году она вся была в воде.

"Именно поэтому на набережной есть дамба, есть отдельная защита, которая позволяет жителям оболочки спокойно существовать. Это органично, что Днепр во время паводков выходит из берегов", — пояснил глава Офиса Трансформации.

Поэтому, по его мнению, бессмысленное решение столичных властей застроить то место, которое всегда подтапливает, используя на это коммунальные деньги.

Подтопление метро

"Могут ли быть подтоплены тонели киевского метрополитена — кто его знает. Я не метростроитель, я бы обратился к экспертам по этому поводу для получения независимых выводов и после этого, если это законно и информация открыта, я бы сообщил обществу происходящее", — сказал Бахматов.

Как известно, еще летом 2023 г. общественные активисты предупреждали о возможном подтоплении метро, но эту информацию не приняли во внимание.

"Да, там критическая точка в метрополитене известна с 1980-х годов. Именно это место во время строительства трагическое, там погибли два человека. И все знали, что там притоки реки Лыбидь и других, что там специфический грунт, его реально строили едва не вручную", — рассказал Бахматов.

Он добавил, что киевские власти знали об этом проблемном участке и не уделяли ему внимания 13 лет.

Но если сделать адвокатский или депутатский запрос, чтобы показали, сколько раз проводили техническое обслуживание этого участка длиной 20 метров, эксперт уверен, что никто ничего не покажет.

Напомним, в Киевской области 1-5 марта синоптики прогнозируют опасные гидрологические явления. Из-за потепления в регионе ожидается повышение уровня воды.

Кроме того, в феврале в Киевской области удалось зафиксировать несколько температурных рекордов. В результате, как оказалось, в этом году был довольно теплый последний месяц зимы.